Sultanpur News: बांटे गए फलदार पौधे
Sultanpur News: लम्भुआ के प्राथमिक विद्यालय लंभुआ प्रथम में प्रधानाध्यापिका लीला यादव के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के तहत फलदार पौधों का वितरण किया गया। कस्बा निवासी जनाब नईमुद्दीन सिद्दीकी, संतराम मोदनवाल, प्रमोद सिंह, और नोमान अहमद सिद्दीकी ने अपने पूर्वजो की स्मृति में छात्रों को आम के पौधे दिए।
Sultanpur News: लम्भुआ। पूर्वजों की याद को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए प्राथमिक विद्यालय लंभुआ प्रथम में प्रधानाध्यापिका लीला यादव के नेतृत्व में फलदार पौधों के वितरण किया गया। कस्बा निवासी जनाब नईमुद्दीन सिद्दीकी, संतराम मोदनवाल, प्रमोद सिंह, नोमान अहमद सिद्दीकी आदि ने अपने मरहूम सलीमुद्दीन सिद्दीकी एवं नियाज अहमद सिद्दीकी की स्मृति में विद्यालय के छात्र-छात्राओं को निशुल्क आम के फलदार पौधे वितरित किए। --------------
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