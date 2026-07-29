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Sultanpur News: पालिका ने शुरू किया अतिक्रमण हटाओ अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: सुलतानपुर में सड़क चौड़ीकरण के बाद अस्थाई और स्थाई दुकानदारों के अतिक्रमण पर अभियान चलाया गया। नगर पालिका और पुलिस ने चेतावनी देकर मुख्य मार्गों और पटरियों से अतिक्रमण हटाने का कार्य किया। इस दौरान 4000 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया और 5 अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई।

Sultanpur News: पालिका ने शुरू किया अतिक्रमण हटाओ अभियान

Sultanpur News: सुलतानपुर,संवाददाता। शहर में सड़क चौड़ीकरण होने के बाद अस्थाई व स्थाई दुकानदारों का दायरा चौक बाजार से लेकर मुख्य मार्गों पर पटरी से लेकर सड़क तक बढ़ता जा रहा है। जबकि पालिका की ओर से कलेक्ट्रेट-विकासभवन व जीआईसी के मध्य तीन करोड़ से वेंडिंगजोन बनाया गया है। इसके बाद भी नगर में स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण को रोकने को लेकर बुधवार को नगर पलिका व पुलिस प्रशासन की ओर से संयुक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया । जिलाधिकारी इन्द्रजीत सिंह के निर्देश पर पालिका की ओर से एक पखवाड़े से निरन्तर एनाउन्समेन्ट के जरिए चेतावनी के बाद नगर क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी लाल चन्द्र सरोज व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया ।

अभियान में नगर क्षेत्र के मुख्य मार्गों व पटरियों ,मुख्य बाजार क्षेत्र अन्तर्गत कोतवाली नगर से जिला अस्पताल, सब्जी मंडी केनरा बैंक से चौक घंटाघर होते हुए आगरा मिष्ठान भण्डार चौराहा, गल्लामंडी होते हुए कोतवाली नगर से बस स्टेशन होकर गोलाघाट पुल तक वापसी कोतवाली नगर तक मार्ग व सड़क की दोनों पटरियों पर दुकानें न लगाने की चेतावनी देते हुए दुकानदारों तथा पथ विक्रेताओं के अतिक्रमण से मार्गों व पटरियों को मुक्त कराया । दुकानदारों व पथ विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए पांच अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते 4000 रूपए अर्थदंड वसूल किया। पटरी व सड़क पर लगाए गए दुकानें के सामान की जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका व पुलिस विभाग द्वारा नगर क्षेत्र के मुख्य मार्गों व पटरियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का यह अभियान अनवरत चलता रहेगा। अतिक्रमण हटाने के साथ ही जुर्माना किए जाने के बाद भी लोग अतिक्रमण करना बन्द नहीं करते हैं, तो उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। सभी दुकानदार पथ विक्रेता वेन्डिंग जोन में ही अपनी दुकानें लगाएं। अभियान में पुलिस विभाग के उपनिरीक्षक बब्लू कुमार सोनकर, पालिका के सहायक अभियन्ता सन्तोष कुमार, अवर अभियन्ता नीलम कुमारी, राजस्व निरीक्षक प्रवीण सिंह , अनूप कुमार भारती समेत कर्मी रहे।

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