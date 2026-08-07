Sultanpur News: सिर्फ तीन संविदाकर्मियों के सहारे बिजली उपकेन्द्र हलियापुर

Sultanpur News: हलियापुर, संवाददाता हलियापुर विद्युत उपकेंद्र पर कर्मचारियों की कमी के कारण बिजली व्यवस्था निजी

Sultanpur News: हलियापुर, संवाददाता हलियापुर विद्युत उपकेंद्र पर कर्मचारियों की कमी के कारण बिजली व्यवस्था निजी कर्मियों के सहयोग से संचालित हो रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नियमित कर्मचारियों की कमी के चलते उन्हें निजी स्तर पर सहयोग लेने की मजबूरी है, जबकि यह स्थिति सुरक्षा और जवाबदेही दोनों के लिहाज से गंभीर सवाल खड़े करती है। यहां मौजूदा समय में सिर्फ तीन संविदाकर्मी तैनात हैं।

कर्मचारियों की कमी उपकेंद्र के अवर अभियंता परशुराम ने बताया कि विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है। इसी वजह से निजी कर्मियों का सहयोग लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध संसाधनों के साथ बिजली आपूर्ति सुचारु बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। हलियापुर उपकेंद्र से हलियापुर, पिपरी, डोभियारा, टोल प्लाजा और कृषि फीडर सहित कुल पांच फीडरों को बिजली आपूर्ति होती है। इतने बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालने के लिए केवल तीन संविदा लाइनमैन श्रवण कुमार पांडे, हरिभान यादव और रामेश्वर कुमार कार्यरत हैं।

स्थानीय समस्याएँ स्थानीय लोगों के अनुसार, इतने बड़े क्षेत्र में जब कहीं भी बिजली फाल्ट होता है तो मात्र तीन लाइनमैन के लिए सभी स्थानों पर समय से पहुंचकर समस्या दूर करना कठिन हो जाता है। ऐसे में भुइरा और अमित पांडे, नामक दो निजी विद्युत मैकेनिक पिछले लगभग दस वर्षों से उपकेंद्र क्षेत्र में बिजली फाल्ट ठीक करने सहित अन्य तकनीकी कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। क्षेत्र के अधिकांश लोग उन्हें विभाग का नियमित कर्मचारी ही समझते हैं। जेई परशुराम और एसडीओ मार्तंड प्रताप सिंह ने बताया कि जब भी संविदा कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, विभाग पहले पूर्व संविदा कर्मियों को प्राथमिकता देगा। इसके बाद लंबे समय से विभाग का सहयोग कर रहे निजी कर्मियों के नाम भी वरीयता सूची में शामिल कर शासन को भेजे जाएंगे।