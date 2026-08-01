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Sultanpur News: पिकअप की टक्कर से वृद्धा की मौत, गांव में कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: चांदा के प्रतापपुर कमैचा गांव में शनिवार को एक सड़क हादसे में 80 वर्षीय महिला धनराजी की मौत हो गई। महिला बकरियाँ चराने गई थीं, तभी तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल होने पर अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित किया गया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने पिकअप को कब्जे में ले लिया है।

Sultanpur News: पिकअप की टक्कर से वृद्धा की मौत, गांव में कोहराम

Sultanpur News: चांदा, संवाददाता। चांदा कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर कमैचा गांव में शनिवार दोपहर सड़क हादसे में 80 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। धनराजी (80) पत्नी सुखई, निवासी ग्राम प्रतापपुर कमैचा थाना चांदा शनिवार दोपहर प्रतापपुर कमैचा गांव रामपुर रोड के किनारे बकरी चराने गई थीं। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कमैचा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

वृद्ध महिला की मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए, जिससे वहां गमगीन माहौल बन गया। घटना की सूचना पर चांदा कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन को कब्जे में ले लिया है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चांदा राजकुमार वर्मा ने बताया कि वृद्ध महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों की तरफ से तहरीर भी दी गई है।

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