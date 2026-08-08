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Sultanpur News: सड़क किनारे मिला बुजुर्ग का शव, नहीं हो सकी पहचान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: जयसिंहपुर के तिंदौली गांव के पास शनिवार सवेरे एक बुजुर्ग का शव सड़क किनारे मिला। पुलिस ने शव को अस्पताल भिजवाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पहचान के लिए प्रयास किए गए, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। प्रारंभिक जांच में सड़क हादसे की आशंका जताई जा रही है।

Sultanpur News: सड़क किनारे मिला बुजुर्ग का शव, नहीं हो सकी पहचान

Sultanpur News: जयसिंहपुर, संवाददाता । जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के तिंदौली गांव के पास शनिवार भोर सड़क किनारे एक बुजुर्ग का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से बुजुर्ग को बिरसिंहपुर सौ शैय्या अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को अस्पताल की मर्चरी में रखवा दिया गया। शनिवार भोर करीब चार बजे राहगीरों ने सड़क किनारे बुजुर्ग को पड़ा देखा। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

बुजुर्ग के पास से ऐसा कोई दस्तावेज या सामान भी नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत होने की आशंका जता रही है। हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस आसपास के गांवों में बुजुर्ग की पहचान कराने के साथ ही उसके परिजनों की तलाश में जुटी है। शाम तक बुजुर्ग के नाम-पते के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी।

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