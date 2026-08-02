Sultanpur News: दहेज उत्पीड़न में पति व सास-ससुर समेत तीन गिरफ्तार
Sultanpur News: सुलतानपुर में दहेज उत्पीड़न के एक मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने पति और सास-ससुर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने पति और सास-ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को उनके गांव से गिरफ्तार किया और रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।
Sultanpur News: सुलतानपुर। दहेज उत्पीड़न के मामले में रविवार को नगर कोतवाली पुलिस ने पति व सास-ससुर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के पयागपट्टी गांव निवासी मो.फैज पुत्र वसीम, मो. वसीम पुत्र मो. तौफीक व मुमताज पत्नी मो. वसीम के खिलाफ मो.फैज की पत्नी ने दहेज उत्पीडन का आरोप लगाते हुए पति व सास-ससुर पर लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद से पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी थी। रविवार को दोपहर 1.30 बजे तीनों को आरोपितों के गांव से ही गिरफ्तार कर लिया।
तीनों को रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया।
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