Sultanpur News: समीक्षा बैठक में डीएम ने बीईओ बल्दीराय और भदैया को लगाई फटकार

Sultanpur News: सुलतानपुर में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण जैसे विभागों की कार्यों की समीक्षा की गई। डीएम ने भूमि विवाद और हाईटेंशन लाइनों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए।

Sultanpur News: सुलतानपुर,संवाददाता। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान डीएम ने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन, पिछड़ा वर्ग, महिला कल्याण विभाग के कार्यो की समीक्षा किया। उन्होंने इन सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा कर उनमें सुधार करने का निर्देश दिया। कार्य में गड़बड़ी मिलने पर डीएम ने बीईओ भदैया और बल्दीराय से स्पष्टीकारण देने का आदेश दिया।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की समीक्षा डीएम ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में आईआईटी गांधी नगर व खान एकेडेमी के सहयोग से संचालित क्युरिसिटी कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान केजीबीवी बल्दीराय व भदैया में छात्राओं की एक्टिविटी 66 प्रतिशत व 52 प्रतिशत होना मिला। इस पर डीएम ने बीईओ बल्दीराय श्याम बिहारी व बीईओ भदैया शिवशंकर मिश्रा को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कार्य में रुचि न लेने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए।

आपरेशन कायाकल्प की समीक्षा जिलाधिकारी ने बताया कि आपरेशन कायाकल्प के तहत जिले के 2061 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की चहारदिवारी की समीक्षा की गई। इस दौरान 62 विद्यालयों में भूमि विवाद का मामला सामने आया। 195 विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल का कार्य डीसी मनरेगा की ओर से तथा पांच विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल का कार्य नगर पंचायत की ओर से कराया जाना पाया गया। डीएम ने सभी लंबित चहारदीवारियों का कार्य एक माह के अन्दर पूरा कराने का निर्देश जारी किया। साथ ही सभी खंडशिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों से सम्पर्क कर एक माह के अन्दर 62 भूमि विवादों का भी निस्तारण करे।

हाईटेंशन लाइन का स्थानांतरण 19 विद्यालयों के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन लाइन एक माह में करें शिफ्ट: जिलाधिकारी ने सभी बीईओ व एसी विद्युत को निर्देशित किया कि कुल 19 प्राथमिक विद्यालयों जिनके ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। उन सभी विद्यालयों में समस्त प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए एक माह के अन्दर हाईटेंशन लाइन को शिफ्ट कर दिया जाए। अब तक कुल-199 विद्यालयों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन को अन्यत्र शिफ्ट किया जा चुका है। उन्होंने सड़क किनारे अवस्थित कुल-242 विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा करते हुए पाया कि 199 विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण है, अधूरी बाउण्ड्रीवाल वाले कुल-27 विद्यालय, बाउण्ड्रीवाल विहीन कुल-16 विद्यालय अवस्थित हैं। उन्होंने सभी विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। अभी तक कुल-98 विद्यालयों में रोड सेफ्टी बोर्ड लगाये जा चुके हैं। अवशेष विद्यालयों में एक माह के अन्दर रोड सेफ्टी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह,बीएसए उपेन्द्र गुप्ता,डीआईओएस एसपी सिंह,डीसी मनरेगा अजीत सिंह आदि रहे।