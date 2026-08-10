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Sultanpur News: मारपीट, पति-पत्नी घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: दोस्तपुर के पलिया देवापुर गांव में जनरेटर के 300 रुपये बकाया किराये को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच ईंट-पत्थर चले, जिससे पति-पत्नी घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल पति को जिला अस्पताल अंबेडकरनगर रेफर किया गया। पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Sultanpur News: मारपीट, पति-पत्नी घायल

Sultanpur News: दोस्तपुर, संवाददाता थाना क्षेत्र के पलिया देवापुर गांव में सोमवार दोपहर जनरेटर के बकाया किराये के तीन सौ रुपये मांगने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर ईंट-पत्थर चलने लगे, जिसमें पति-पत्नी घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल पति को जिला अस्पताल अंबेडकरनगर रेफर किया गया है।गांव निवासी सुभाष जनरेटर का बकाया किराया 300 रुपये मांगने रामबदन कनौजिया के पास गया था। आरोप है कि रुपये मांगने को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान रामबदन कन्नौजिया, रामकरन, अमरावती और ज्योति ने सुभाष के साथ मारपीट शुरू कर दी। बचाव में पहुंची सुभाष की पत्नी रोशनी के साथ भी मारपीट की गई।

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आरोप है कि ज्योति ने दांत से रोशनी की नाक काटकर घायल कर दिया, जबकि ईंट से हमला कर सुभाष का सिर फोड़ दिया गया। घायल पति-पत्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोस्तपुर लाया गया। चिकित्सकों ने सुभाष की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल अंबेडकरनगर रेफर कर दिया। सुभाष के पिता रामप्यारे की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी नारदमुनि सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

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