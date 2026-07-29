Sultanpur News: स्टेशन अधीक्षक को सौंपा फुट ओवरब्रिज के अधूरे कार्य पूरा करने का ज्ञापन
Sultanpur News: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव रणजीत सिंह सलूजा ने रेलवे को ज्ञापन सौंपा। सुलतानपुर रेलवे स्टेशन के पास फुट ओवरब्रिज का काम अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे स्थानीय नागरिकों और स्कूली छात्रों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने शीघ्र निर्माण की मांग की है।
Sultanpur News: सुलतानपुर,संवाददाता। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव रणजीत सिंह सलूजा के नेतृत्व में उत्तर रेलवे लखनऊ के डीआरएम के नाम संबोधित ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से सौंपा गया। इसमें सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के बगल पुलिस अधीक्षक आवास के सामने रेलवे द्वारा रेलवे क्रासिंग पर फुट ओवरब्रिज का आधा अधूरा काम कराकर छोड़ दिया गया है और क्रॉसिंग को भी बंद कर दिया गया है। यहां से गुजरने वाले स्कूली छात्र महिलाएं व विवेकनगर व करौंदिया के मोहल्ले के स्थानीय नागरिक अपनी जान जोखिम में डालकर क्रॉसिंग से ही आते-जाते हैं। जिससे कभी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है।
रणजीत सिंह सलूजा ने कहाकि रेलवे की लापरवाही की वजह से आज तक फुट ओवरब्रिज का आधा अधूरा काम कराकर छोड़ दिया गया है। हमारी मांग है कि शीघ्र ही आधे अधूरे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। वाराणसी के शिवपुर से लखनऊ वाया सुल्तानपुर से चलने वाली मेमो ट्रेन को उतरेटिया के स्थान पर लखनऊ जंक्शन तक चलाई जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सूचना का अधिकार विभाग के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार शुक्ला,युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव विनय त्रिपाठी,जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव राहुल मिश्रा,सूचना का अधिकार विभाग के जिलाध्यक्ष विवेक कुमार श्रीवास्तव,युवा नेता मोहम्मद कलीम,कांग्रेस के नेता मोहम्मद अतीक,अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद ऐश शामिल रहे।
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