Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sultanpur News: स्टेशन अधीक्षक को सौंपा फुट ओवरब्रिज के अधूरे कार्य पूरा करने का ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

Sultanpur News: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव रणजीत सिंह सलूजा ने रेलवे को ज्ञापन सौंपा। सुलतानपुर रेलवे स्टेशन के पास फुट ओवरब्रिज का काम अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे स्थानीय नागरिकों और स्कूली छात्रों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने शीघ्र निर्माण की मांग की है।

Sultanpur News: स्टेशन अधीक्षक को सौंपा फुट ओवरब्रिज के अधूरे कार्य पूरा करने का ज्ञापन

Sultanpur News: सुलतानपुर,संवाददाता। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव रणजीत सिंह सलूजा के नेतृत्व में उत्तर रेलवे लखनऊ के डीआरएम के नाम संबोधित ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से सौंपा गया। इसमें सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के बगल पुलिस अधीक्षक आवास के सामने रेलवे द्वारा रेलवे क्रासिंग पर फुट ओवरब्रिज का आधा अधूरा काम कराकर छोड़ दिया गया है और क्रॉसिंग को भी बंद कर दिया गया है। यहां से गुजरने वाले स्कूली छात्र महिलाएं व विवेकनगर व करौंदिया के मोहल्ले के स्थानीय नागरिक अपनी जान जोखिम में डालकर क्रॉसिंग से ही आते-जाते हैं। जिससे कभी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है।

रणजीत सिंह सलूजा ने कहाकि रेलवे की लापरवाही की वजह से आज तक फुट ओवरब्रिज का आधा अधूरा काम कराकर छोड़ दिया गया है। हमारी मांग है कि शीघ्र ही आधे अधूरे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। वाराणसी के शिवपुर से लखनऊ वाया सुल्तानपुर से चलने वाली मेमो ट्रेन को उतरेटिया के स्थान पर लखनऊ जंक्शन तक चलाई जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सूचना का अधिकार विभाग के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार शुक्ला,युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव विनय त्रिपाठी,जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव राहुल मिश्रा,सूचना का अधिकार विभाग के जिलाध्यक्ष विवेक कुमार श्रीवास्तव,युवा नेता मोहम्मद कलीम,कांग्रेस के नेता मोहम्मद अतीक,अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद ऐश शामिल रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Sultanpur Latest News Sultanpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।