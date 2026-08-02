Sultanpur News: कॉलेज से लौट रहे चचेरे भाइयों पर जानलेवा हमला
Sultanpur News: गोसाईगंज, संवाददाता गोसाईगंज थाना क्षेत्र में कॉलेज से लौट रहे एक युवक पर जानलेवा हमला
Sultanpur News: गोसाईगंज, संवाददाता गोसाईगंज थाना क्षेत्र में कॉलेज से लौट रहे एक युवक पर जानलेवा हमला बोल दिया। जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद और आठ से दस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगेव गांव निवासी फैसल खान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि एक अगस्त की दोपहर वह अपने चचेरे भाई जैफ खान का स्कूल में प्रवेश कराने के बाद घर लौट रहे थे। आरोप है कि जमुहरिया पुल के पास पहले से घात लगाए बैठे बेलाल, अयान और आठ से दस अज्ञात लोगों ने उनकी बाइक रोक ली।
उनके चचेरे भाई के साथ मारपीट की गई, इसके बाद आरोपियों ने फैसल खान के सिर पर धारदार हथियार और कट्टे के बट से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। शोर सुनकर पहुंचे राहगीरों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि जाते समय आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। थानाध्यक्ष अखंड देव मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।
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