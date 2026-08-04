Sultanpur News: जानलेवा हमले के मामले में रिपोर्ट तलब
Sultanpur News: सुलतानपुर में गोसाईंगंज थाना के जमुअरिया पुल पर चार दिन पहले हुए जानलेवा हमले के आरोपी बेलाल की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। वकील अरविन्द सिंह राजा ने आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अस्वीकार किया। अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
Sultanpur News: सुलतानपुर। गोसाईंगंज थाना के जमुअरिया पुल पर चार दिन पूर्व मारपीट और जानलेवा हमला करने के आरोपी बेलाल की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। वकील अरविन्द सिंह राजा ने अर्जी पेश कर आरोपी की भूमिका से इन्कार किया और रंजिश में केस दर्ज कराने की बात कही। गंगेव निवासी फैसल खान ने एक अगस्त को केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने केस से संबंधित रिकार्ड तलब कर अगली सुनवाई 11 अगस्त को नियत की है।
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