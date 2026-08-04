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Sultanpur News: हत्यारोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: सुलतानपुर में मोतिगरपुर के सरैया विनवन निवासी बाल मुकुंद पाण्डेय की हत्या के मामले में नामजद विपिन पाण्डेय ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। जिला जज सुनील कुमार ने गिरफतारी पर रोक लगा दी है। इस मामले में पहले से ही तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है।

Sultanpur News: हत्यारोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

Sultanpur News: सुलतानपुर। मोतिगरपुर के सरैया विनवन निवासी बाल मुकुन्द पाण्डेय की कथित हत्या के मामले में नामजद विपिन पाण्डेय ने अधिवक्ता संतोष पाण्डेय के जरिए गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की शरण ली है। जिला जज सुनील कुमार ने गुरुवार तक आरोपी की गिरफ्तारी रोक दी है। मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के सरैया विनवन निवासी आयुष पाण्डेय की तहरीर पर पिता बाल मुकुन्द पाण्डेय की कथित हत्या के आरोप में 31 जुलाई को गांव के आद्या प्रसाद पाण्डेय, सर्वेश पाण्डेय एवं विपिन पाण्डेय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था।

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