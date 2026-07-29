Sultanpur News: रिश्तेदार बनकर बदमाश ने महिला से गले से उड़ाया सोने की चेन

Sultanpur News: चांदा, संवाददाता। मंगलवार देर शाम चांदा कस्बे में मोबाइल बनवाने आए एक दंपति ठगी का शिकार हो गए। इस दौरान ठगों के बिछाए जाल में फंसे दंपत्ति सोने की कीमती चेन गंवा बैठे। दूसरी तरफ घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। पीड़ित दंपत्ति ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दिया। इसमें गायब हुई सोने की चेन की कीमत डेढ़ लाख होना बताए। चांदा कोतवाली क्षेत्र के शुकुल उमरी गांव के बद्री अपनी पत्नी चंद्रावती के साथ कस्बा चांदा में मोबाइल बनवाने के लिए पहुंचे थे। चौराहे पर जैसे खड़े हुए, तभी पीछे से एक युवक आया, युवक अपने चेहरे को गमछे से बांधकर छुपा रखा था।

युवक बद्री का पैर छूने के बाद खुद को उनका रिश्तेदार बताया। साथ ही वद्ध दंपत्ति से बात करने लगा। वृद्ध से कुछ देर बात करने के बाद युवक ने बाइक में पेट्रोल डलाने की बात बद्री से कही और उन्हें बाइक पर बीठा लिया और वहां से निकल गया। लेकिन कुछ दूर आने के बाद युवक ने बद्री को बाइक से उतार दिया। इसके बाद वह वापस बद्री की पत्नी चंद्रावती के पास लौटकर आया, यहां पहुंचते ही उसने उनके गले में मौजूद सोने की चेन मांगा बोला चाचा बद्री प्रसाद चेन को मांगें हैं, इस पर बद्री की पत्नी चंद्रावती ने गले से सोने की चेन उतार कर युवक को दे दिया। दोनों दंपत्ति अलग अलग स्थान पर खड़ा होकर युवक के आने का इंतेजार करते रहे। काफी समय बीतने पर दंपत्ति एक दूसरे से मिले, इस दौरान बद्री को उनकी पत्नी ने बताया कि आपने मेरी सोने की चेन क्यों मंगवाई, इस शब्द को सुनकर बद्री प्रसाद अवाक रहे गए। पता करने पर सामने आया कि दंपत्ति उच्चकों का शिकार हो गए। टप्पेबाज उनकी सोने की चेन लेकर फरार हुआ है। मौके पर चांदा पुलिस ने पहुंचकर जायजा लिया बताया गया कि बद्री प्रसाद स्थानीय शुकुल उमरी गांव के रहने वाले हैं और थाने में चौकीदार भी हैं। जबकि पत्नी आगनवाड़ी में कार्यरत है । मामले में बुधवार को चांदा पुलिस को ठगी की तहरीर दी गयी । जिसपर पुलिस ने कस्बे के सीसीटीवी फुटेज को खंघालना चालू किया। इस सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चांदा राजकुमार वर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में है जांच की जा रही है।