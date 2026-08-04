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Sultanpur News: सीसीटीवी फुटेज नहीं देने पर एसपी से जवाब तलब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: सुलतानपुर में बकरी चोरी के आरोप में गिरफ्तारी पर विवाद उठ गया है। एसीजेएम ने सीसीटीवी फुटेज मांगे, लेकिन पुलिस ने फुटेज नहीं होने की बात कही। आरोप है कि पुलिस ने आरोपी मुनव्वर को गिरफ्तार करने में समय किया और असली तारीख को कोर्ट में पेश किया। सुनवाई शुक्रवार को होगी।

Sultanpur News: सीसीटीवी फुटेज नहीं देने पर एसपी से जवाब तलब

Sultanpur News: सुलतानपुर। बकरी चोरी के आरोप में गिरफ्तारी पर उठे विवाद पर एसीजेएम मयूरेश श्रीवास्तव ने गोसाईगंज थाना और द्वारिकागंज पुलिस चौकी के सीसीटीवी फुटेज तलब किया था। अधिवक्ता शेख नजर अहमद ने बताया कि विवेचक ने फुटेज नहीं होने की बात कही जिस पर कोर्ट ने एसपी से जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान पुलिस गोलमोल जवाब देती रही। इनायतपुर निवासी सलाहुद्दीन ने तीन दिन पूर्व हुई बकरी चोरी के आरोप में 30 जुलाई को अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया था। अधिवक्ता के मुताबिक मुनव्वर को गांव से कुछ दूर स्थित पेट्रोल टंकी के बगल से सलाउद्दीन की स्कॉर्पियो गाड़ी की मदद से पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार किया।

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लेकिन पुलिस ने 31 जुलाई को गिरफ्तारी दिखाते हुए उसे कोर्ट में पेश किया। सुनवाई शुक्रवार को फिर होगी।

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