Sultanpur News: चोरी करने की दोषी को तीन साल की जेल
Sultanpur News: सुलतानपुर। शहर के मेजरगंज मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान का सामान चोरी करने के आरोपीचोरी करने की दोषी को तीन साल की जेल
Sultanpur News: सुलतानपुर। शहर के मेजरगंज मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान का सामान चोरी करने के आरोपी कुलदीप कुमार कोरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह ने तीन साल की जेल और 1,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। ठीक एक साल पूर्व की घटना में उमेश कुमार वर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया था। वरिष्ठ लिख अभियोजक शैलेश चतुर्वेदी ने बताया कि साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर उतुरी कोतवाली देहात निवासी कुलदीप को दोषी करार दिया गया है। जेल में बताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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