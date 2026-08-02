Sultanpur News: आरोग्य मेला में सबसे अधिक डायरिया व बुखार के मरीज
Sultanpur News: सुलतानपुर,संवाददाता जिले में रविवार को 46 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजित
Sultanpur News: सुलतानपुर,संवाददाता जिले में रविवार को 46 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजित किया गया। इस बीच दिनभर में 1530मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सका। जहां पर सबसे अधिक डायरिया व बुखार के मरीज मिले। इस बीच 147 बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर टीका भी लगाया गया।पीएचसी पर आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में 58 डॉक्टरों व 235 पैरामेडिकल कर्मियों ने पंजीयन कराए मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। जिसमें 663 पुरुष, 715 महिला और 152 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इन मरीजों में सबसे अधिक डायरिया व बुखार के मरीज सबसे अधिक पाए गए। इसके साथ ही ब्लड प्रेसर, शूगर, अस्थमा के मरीज भी मिले।
सभी मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद डॉक्टरों के परामर्श पर दवाएं दी गई। कई मरीजों की पैथोलॉजी पर जांच करने के बाद रिपोर्ट आने पर उसके अनुसार दवाएं दी गई। सीएमओ डॉ.भारत भूषण, एसीएमओ डॉ.जेसी सरोज समेत स्वास्थ्य महकमें के अधिकारियों ने मेला का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत को भी परखा। चांदा संवाद के अनुसार चितावनपुर एवं नगर पंचायत कोइरीपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में क्षेत्रीय लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हुए जांच एवं उपचार कराया। चितावनपुर पीएचसी में कुल 25 मरीजों का पंजीकरण किया गया। दोस्तपुर संवाद के अनुसार छीतेपट्टी स्वास्थ्य उपकेंद्र पर दोपहर दो बजे तक 50 मरीजों ने उपचार कराया। इनमें सबसे अधिक मरीज बुखार, सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण से पीड़ित मिले।आयुष चिकित्साधिकारी डॉ. देव नारायण निषाद ने बताया कि 15 मरीजों की आवश्यक जांच की गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।