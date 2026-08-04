Sultanpur News: चेहल्लुम जुलूस में उमड़ी भीड़,हुसैन अलविदा की रही गूंज

Sultanpur News: सुलतानपुर में मंगलवार को चेहल्लूम मनाया गया, जिसमें अंजुमनों ने नौहाख्वानी की और जुलूस निकाला। जिले के विभिन्न हिस्सों में ताजिया का जुलूस आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बल्दीराय कस्बे में भी पारम्परिक धार्मिक आस्था के साथ कदीमी जुलूस का आयोजन किया गया।

Sultanpur News: सुलतानपुर,संवाददाता। मंगलवार को जिले में चेहल्लूम मनाया गया। इस दौरान अंजुमनों ने नौहाख्वानी की। साथ ही मजलिस का अयोजन कर जुलूस भी निकाला गया। इसी तरह से जिले के अन्य हिस्से में भी मंगलवार को चेहल्लूम का पर्व मनाया गया। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण में शिया बाहुल्य क्षेत्रों अमहट गोराबारिक, तुराबखानी, अलीगढ़ अलीनगर,मेड़‌ई खां का पुरवा ऊंचा हसनपुर, मनियारपुर, जूड़ूपुर, प्रतापपुर , मनियारी, भाईं, लौहर दक्षिण, पीथापुर, खैराबाद, सैदपुर, हयातनगर, कोटवा, सुरौली, मूंगर, बेलहरी, प्यारेपुर कादीपुर, सैदखानपुर, चुनहा, करौंदिया माल्हा वलीपुर, कारीभीट, इसौली, धवरहरा, ताजखानपुर, अफलेपुर, बंधुआ खुर्द, सरैया, बरूआ, बालचंद पट्टी, सजैया, करीमपुर में ‌ चेहल्लुम के अवसर पर ताजिया का जुलूस निकाला गया।

जुलूस की विशेषताएँ खास कर जिला मुख्यालय से लगे अमहट में सभी इमाम बारगाहों की मजलिस के बाद लगभग दिन में 12 बजे से अंजुमन जीनतुल अजहा कदीम, अंजुमन जीनतुल अज अंजुमन जीनतुल अजा रजिस्टर्ड अलीगढ़ अमहट अंजुमन असगरिया कदीम गोराबारिक अमहट अंजुमन पंजतनी तुराबखानी, अंजुमन असगरिया गोराबारिक अमहट, अंजुमन कमर बनी हाशिम नौहा मातम करते हुए अमहट‌ का ताजिया का जुलूस उठकर अमहट चौराहे से अमेठी रोड से होकर कर्बला अमहट पहुंचा। यहां जुलूस शाम को साढ़े छह बजे समाप्त‌ हुआ। साथ ही ताजिया सुपुर्दे खाक किया गया। जगह-जगह पर जायरीनों के लिए सबील लगा गई। प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा जिससे जुलूस कामयाब रहा। यहां हैदर अब्बास खान अध्यक्ष हुसैनी शिया वेलफेयर एसोसिएशन समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

इसौली का चेहल्लुम जुलूस ताजियों व अलम के साथ निकला इसौली का कदीमी चेहल्लुम जुलूस: बल्दीराय संवाद के अनुसार मंगलवार को बल्दीराय तहसील क्षेत्र के कस्बा इसौली में चेहल्लुम का कदीमी जुलूस पारम्परिक धार्मिक आस्था और गम के माहौल में निकाला गया। जुलूस में दर्जनों ताजियों और अलम के साथ सैकड़ों की संख्या में इमाम हुसैन के चाहने वाले शामिल हुए और नम आंखों से कर्बला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

स्थानीय अंजुमन लश्करे अब्बास के तत्वावधान में निकले इस जुलूस की शुरुआत कस्बे के मुख्य मार्गों से हुई। नौहाख्वान अपने पुरसोज नौहों और मातम के साथ आगे चल रहे थे। हाथों में अलम और सर पर काली पट्टी बांधे अकीदतमंद "या हुसैन, या हुसैन" की सदाओं के साथ गम में डूबे नजर आए। जुलूस अपने पूर्व निर्धारित मार्ग से होता हुआ कस्बा स्थित ईदगाह में बने करबला पहुंचकर सम्पन्न हुआ। यहां परम्परा के अनुसार सभी ताजियों को विधिपूर्वक दफन किया गया। इस दौरान मौलाना ने कर्बला की घटना और इमाम हुसैन की कुर्बानी पर प्रकाश डाला। आयोजकों के अनुसार इसौली का चेहल्लुम जुलूस कई दशकों से परम्परागत रूप से निकाला जाता रहा है। इस वर्ष भी जुलूस में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होने पहुंचे थे।