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Sultanpur News: संत रविदास के विचारों को घर-घर पहुंचाने का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: सुलतानपुर में संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा ने कलश वंदन यात्रा का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने संत रविदास की पावन मिट्टी से भरे कलश के साथ यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अनेक नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने संत के विचारों को फैलाने का संकल्प लिया।

Sultanpur News: संत रविदास के विचारों को घर-घर पहुंचाने का संकल्प

Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ भाजपा जिला कार्यालय से पूरे विधि-विधान के साथ किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर की पावन मिट्टी से भरे कलश को अपने सिर पर धारण कर ढोल-नगाड़ों, पुष्पवर्षा और जयघोष के बीच रथ पर स्थापित कर यात्रा के साथ निकले।कलश वंदन यात्रा भाजपा जिला कार्यालय से निकलकर लंभुआ विधानसभा क्षेत्र के भदैंया मंडल के पखरौली पहुंची, जहां विधायक सीताराम वर्मा, ब्लाक प्रमुख राजेन्द्र वर्मा, मण्डल अध्यक्ष रोहित यादव ने पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया।

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यहां सभा को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास का जीवन समरसता, समानता, सेवा और मानवता का जीवंत संदेश है। उनकी 650वीं जयंती वर्ष पर निकाली जा रही कलश वंदन यात्रा समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ते हुए संत रविदास के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। कलश वंदन यात्रा का सकरसी में रात्रि विश्राम होगा। इस अवसर पर पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ एमपी सिंह, एमएलसी शैलेन्द्र प्रताप सिंह,डॉ आरए वर्मा, जगजीत सिंह छंगू, प्रवीन कुमार अग्रवाल, मीडिया प्रमुख विजय रघुवंशी, विजय त्रिपाठी, घनश्याम चौहान, डॉ प्रीति प्रकाश, चन्दन नारायन सिंह, आशीष सिंह रानू, रामेंद्र प्रताप सिंह, ब्लाक प्रमुख राजेन्द्र वर्मा, प्रात्येश सिंह बंटी के साथ मंडल पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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