Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sultanpur News: नाला की पुलिया क्षतिग्रस्त, आवागमन प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

Sultanpur News: मोतिगरपुर के मलवा गांव में सिंचाई विभाग खंड-2 की पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पीएमजीएसवाई ने समस्या के चलते रास्ता बंद कर दिया है। ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जिससे समस्याएँ बढ़ रही हैं।

Sultanpur News: नाला की पुलिया क्षतिग्रस्त, आवागमन प्रभावित

Sultanpur News: मोतिगरपुर, संवाददाता । मलवा गांव स्थित सिंचाई विभाग खंड-2 के नाले पर बनी पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे की आशंका को देखते हुए पीएमजीएसवाई विभाग ने ईंटों से घेराबंदी कर रास्ता बंद कर दिया है। सिंचाई विभाग खण्ड 2 , पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग एक दूसरे को जिम्मेदार बताकर निर्माण कार्य से पल्ला झाड़ रहे हैं। जिससे आधा दर्जन गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया है। स्कूली वाहन लंबा चक्कर लगाकर गांव पहुंच रहे हैं, जिससे बच्चों और अभिभावकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। क्षेत्र के दर्जनभर गांवो से बरसात का पानी निकासी के लिए मलवा, सरैया, करौदी गौरा होते हुए गोमती नदी तक सिंचाई विभाग खण्ड 2 द्वारा बर्षो पूर्व में नाले का निर्माण कराया गया था।

ये भी पढ़ें:Gangapar News: पिछली बरसात में टूटी पुलिया की मरम्मत का इंतजार

ग्रामीणों की सुविधा के लिए विभाग ने इसी नाले पर मलवा गांव के पास पुलिया भी बनाई थी। इस मार्ग से पेमापुर, खड़सरा, बबरही, सरैया और मलवा, धरसौली,डडवाकला सहित आसपास के गांवों के लोग दियरा चौराहा हाईवे पर पहुंचकर सुल्तानपुर और लखनऊ के लिए यात्रा करते हैं। हाल ही में मलवा गेट से खड़सरा गांव तक करीब छह किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनने से लोगों का आवागमन और सुगम हो गया था। लेकिन पुलिया क्षतिग्रस्त होने के बाद अब ग्रामीणों, स्कूली वाहनों तथा निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त लागत बढ़ गई है। सिंचाई विभाग खंड-2 के अवर अभियंता निशांत यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण हो चुका है और बैरिकेडिंग भी उसी विभाग द्वारा कराई गई है। पुलिया के निर्माण की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विभाग की है। पीएमजीएसवाई एई सुरेश सिंह ने कहा सड़क निर्माण में पुलिया का काम नहीं लिया गया था। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के जेई का कहना है कि सड़क अभी हैंडओवर नहीं हुई है। निर्माण कैसे हो सकता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur News Village

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।