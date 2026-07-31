Sultanpur News: नाला की पुलिया क्षतिग्रस्त, आवागमन प्रभावित

Sultanpur News: मोतिगरपुर, संवाददाता। मलवा गांव स्थित सिंचाई विभाग खंड-2 के नाले पर बनी पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे की आशंका को देखते हुए पीएमजीएसवाई विभाग ने ईंटों से घेराबंदी कर रास्ता बंद कर दिया है। सिंचाई विभाग खण्ड 2 , पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग एक दूसरे को जिम्मेदार बताकर निर्माण कार्य से पल्ला झाड़ रहे हैं। जिससे आधा दर्जन गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया है। स्कूली वाहन लंबा चक्कर लगाकर गांव पहुंच रहे हैं, जिससे बच्चों और अभिभावकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। क्षेत्र के दर्जनभर गांवों से बरसात के पानी की निकासी के लिए मलवा, सरैया, करौंदी, गौरा होते हुए गोमती नदी तक सिंचाई विभाग खण्ड 2 की ओर से वर्षों पूर्व में नाले का निर्माण कराया गया था।

ग्रामीणों की सुविधा के लिए विभाग ने इसी नाले पर मलवा गांव के पास पुलिया भी बनाई थी। इस मार्ग से पेमापुर, खड़सरा, बबरही, सरैया और मलवा, धरसौली, डडवाकला सहित आसपास के गांवों के लोग दियरा चौराहा हाईवे पर पहुंचकर सुलतानपुर और लखनऊ के लिए यात्रा करते हैं। हाल ही में मलवा गेट से खड़सरा गांव तक करीब छह किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनने से लोगों का आवागमन और सुगम हो गया था। लेकिन पुलिया क्षतिग्रस्त होने के बाद अब ग्रामीणों, स्कूली वाहनों तथा निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त लागत बढ़ गई है। सिंचाई विभाग खंड-2 के अवर अभियंता निशांत यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण हो चुका है और बैरिकेडिंग भी उसी विभाग द्वारा कराई गई है। पुलिया के निर्माण की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विभाग की है। पीएमजीएसवाई एई सुरेश सिंह ने कहा सड़क निर्माण में पुलिया नहीं लिया गया था अनुरक्षण में है निर्माण कार्य के लिए विभाग ने प्रांतीय खंड को पत्र लिखा है। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के जेई का कहना है कि सड़क अभी हैंडओवर नहीं हुई है। निर्माण कैसे हो सकता है।