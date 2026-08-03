Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sultanpur News: दो दिन बाद नदी में उतराता मिला युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

Sultanpur News: कुड़वार, संवाददाता शनिवार को गोमती नदी पुल पर चप्पल रखकर नदी में छलांग लगाने

Sultanpur News: दो दिन बाद नदी में उतराता मिला युवक का शव

Sultanpur News: कुड़वार, संवाददाता शनिवार को गोमती नदी पुल पर चप्पल रखकर नदी में छलांग लगाने वाले युवक का शव गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बसौढी के पास नदी में उतराता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।बल्दीराय थाना क्षेत्र के मोमिनपुर वलीपुर निवासी मो.साहिल (19) पुत्र मो.सफी शनिवार दोपहर बाद अज्ञात कारणों के चलते कुड़वार गोमती पुल से नदी में छलांग लगा दी थी। रविवार को भाई शोएब थाने पहुंचकर चप्पल की पहचान अपने भाई के रूप में किया। सोमवार को साहिल का शव बसौढी के पास नदी में उतराता हुआ दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने डायल 112 को सूचना दी।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। सूचना पर पहुंचे परिजन ने शव की पहचान साहिल के रुप में की। पुलिस शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।