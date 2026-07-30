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Sultanpur News: बसपा ने की समीक्ष बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: बहुजन समाज पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए लम्भुआ क्षेत्र में एक बैठक आयोजित की। बैठक में पार्टी की रणनीति, संगठन मजबूती और वोटरों से जुड़ाव पर चर्चा की गई। तय किया गया कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जाएगी, जो मतदाता सूची और सोशल मीडिया पर काम करेगी।

Sultanpur News: बसपा ने की समीक्ष बैठक

Sultanpur News: लंभुआ, संवाददाता। विधान सभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अभी से कमर कस ली है। इसी क्रम में लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र में एक निजी मैरिज लॉन में बसपा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में पदाधिकारियों और 45 सेक्टर अध्यक्षों, बसपा प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार सिंह के साथ समीक्षा बैठक गई। बैठक में 2027 की रणनीति, संगठन मजबूती और विधान सभा में जनाधार बढ़ाने और चुनाव जीतने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि पार्टी अब बूथ स्तर से काम करेगी। हर बूथ पर 10-10 कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर मतदाता सूची, जनसंपर्क और सोशल मीडिया तीनों मोर्चों पर काम किया जाएगा।

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पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश गौतम, नन्हे सिंह चौहान, राम नयन गौतम, मेवालाल भास्कर, सिद्धनाथ गौतम, विनोद सिंह, राम पदारथ मौजूद थे।

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