Sultanpur News: रात में बरामदे में सो रही महिला पर हॉकी से हमला, आरोपी गिरफ्तार
Sultanpur News: दोस्तपुर के लोकनाथपुर बालचंद पट्टी गांव में शनिवार रात पुरानी रंजिश के चलते महिला अनीता देवी पर हॉकी से हमला हुआ। हमला करने वाला नरसिंह नारायन गौतम था। पीड़िता को गंभीर चोटें आईं, और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है।
Sultanpur News: दोस्तपुर, संवाददाता। थाना क्षेत्र के लोकनाथपुर बालचंद पट्टी गांव में शनिवार देर रात पुरानी रंजिश को लेकर बरामदे में सो रही महिला पर हॉकी से हमला करने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी का चालान कर दिया गया। पीड़िता अनीता देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बिजली न होने के कारण वह शनिवार रात अपने परिवार के साथ घर के बरामदे में सो रही थीं। आरोप है कि रात करीब दो बजे गांव के ही पट्टीदार नरसिंह नारायन गौतम पुरानी रंजिश के चलते वहां पहुंचा और हॉकी से हमला कर दिया।
हमले में अनीता देवी के सिर, दाहिने हाथ और दोनों पैरों में चोटें आईं। शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भागने लगा। पीड़िता ने डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को पकड़कर थाने ले आई। थानाध्यक्ष नारदमुनि सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी का चालान कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।