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Sultanpur News: चारागाह व तालाब की जमीन पर कब्जे का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के उमरी गांव के राम मूरत ने गाँव की ग्राम सभा की भूमि पर स्थाई कब्जे का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्हें पूर्व में दी गई प्रार्थनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं मिली है। आरोप है कि नवीन परती भूमि पर मकान और अन्य निर्माण कर लिए गए हैं।

Sultanpur News: चारागाह व तालाब की जमीन पर कब्जे का आरोप

Sultanpur News: गोसाईगंज। जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र उमरी गांव निवासी व्यक्ति ने समाधान दिवस में ग्राम सभा की भूमि पर स्थाई रूप से कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पूर्व में दिए गए किसी भी प्रार्थनापत्र पर कोई कार्रवाई नही की गई। उमरी गांव निवासी राम मूरत ने आरोप लगाया है कि उनके गांव नवीन परती भूमि पर मकान,तालाब पर टिनशेड,चारागाह पर कोल्हू और छप्पर रखकर स्थाई रूप से कब्जा किया गया है।

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