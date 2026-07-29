Sultanpur News: खेल मैदान की सफाई शुरू हुई
Sultanpur News: सुलतानपुर जिले में खेल मैदानों की बदहाली पर समाचार के प्रकाशन के बाद, जिलाधिकारी के दिशा-निर्देश पर साफ-सफाई की प्रक्रिया शुरू की गई। 140 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान और 25 से अधिक पंचायतों में ओपन जिम के निर्माण का दावा किया गया है, लेकिन कई स्थानों पर गंदगी और साफ-सफाई की कमी बनी हुई है।
Sultanpur News: सुलतानपुर। जिले में खेल मैदान के बदहाल होने की खबर हिन्दुस्तान ने मंगलवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद जिलाधिकारी के कड़े रुख के बाद खेल मैदान व ओपेन जिम स्थलों की सफाई शुरू करा दी गई है। विकास खंड दूबेपुर के कबरी में ओपेन जिम स्थल पर बुधवार को कई मजदूरों को लगाकर सफाई कराई गई। इसके साथ खाली पड़ी ग्राम समाज की भूमि को जोताई कराई गई। जिले में मनरेगा योजना के तहत अभी तक 140 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाने का दावा किया गया है। इसके साथ ही 25 से अधिक ग्राम पंचायतों में ओपेन जिम स्थापित किया गया है लेकिन कई गांव में बाउंड्रीवाल नही होने से गंदगी फैली हुई है।
जिससे गांव के लोग उसका प्रयोग नही कर पा रहे है। साफ-सफाई नही होने से 60 प्रतिशत खेल मैदानों मे घास उगने से गांव के युवाओं को खेलने व दौड़ लगाने में समस्या हो रही है। जिलाधिकारी के कड़े रुख के बाद खेल मैदान की सफाई कराने का निर्देश दिया गया है लेकिन कई ग्राम पंचायतों में अभी तक खेल मैदान की सफाई नही कराई गई।
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