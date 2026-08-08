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Sultanpur News: अंजन यादव बने आप शिक्षक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: सुलतानपुर में आम आदमी पार्टी की बैठक तिकोनिया पार्क में हुई। इस बैठक में संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई और अंजन कुमार यादव को जिलाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ तथा हर्ष सिंह को महासचिव शिक्षक प्रकोष्ठ नियुक्त किया गया। सभी उपस्थित सदस्यों ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं।

Sultanpur News: अंजन यादव बने आप शिक्षक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष

Sultanpur News: सुलतानपुर। आम आदमी पार्टी की बैठक शनिवार को तिकोनिया पार्क में जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र एडवोकेट के नेतृत्व में हुई। जिसमें संगठन के विस्तार पर व्यापक चर्चा की गई, इस बीच सर्वसम्मति से अंजन कुमार यादव को जिलाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ तथा हर्ष सिंह को महासचिव शिक्षक प्रकोष्ठ नियुक्त किया गया। जिला महासचिव रामबिलास तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष रवींद्र तिवारी, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रौनक सिंह , जिला प्रवक्ता व 188 विधानसभा प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह के साथ उपस्थित सभी लोगों ने खुशी प्रकट करते हुए नव नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं।

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