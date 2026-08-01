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Sultanpur News: बार चुनाव के लिए 75 वकीलों ने किया नामांकन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी चुनाव के लिए शनिवार को 16 पदों

Sultanpur News: बार चुनाव के लिए 75 वकीलों ने किया नामांकन

Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी चुनाव के लिए शनिवार को 16 पदों के लिए 75 वकीलों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। सोमवार को इनकी जांच होगी और नामांकन वापस लिए जा सकेंगे।बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए अखिलेश शुक्ल, अमरनाथ यादव, सभाजीत सिंह, करुणाशंकर दुबे, राज कुमार सिंह, अमरनाथ यादव आदि ने नामांकन पत्र दाखिल किए। सचिव पद पर नामांकन करने वालों में रोहित अवस्थी, सूर्यनाथ यादव, वीरेंद्र प्रताप सिंह, राकेश पांडेय, गिरिजा प्रसाद श्रीवास्तव आदि शामिल हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद लिए राम प्रकाश चौबे, संजय शर्मा, उमाशंकर गुप्ता, लक्ष्मण प्रसाद मौर्य आदि ने नामांकन किया। उपाध्यक्ष के लिए कुंवर मृत्युंजय नारायण सिंह और नीलेश पांडेय समेत पांच ने दावेदारी पेश की है।

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शेष 12 पदों में ट्रेजरार तथा वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए पांच महिला वकीलों समेत अन्य ने नामांकन किया। 12 अगस्त को 2079 वकील मतदान कर सकेंगे।

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