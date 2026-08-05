Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sultanpur News: अवैध हथियार बरामदगी में हुई सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

Sultanpur News: सुलतानपुर में 13 साल पहले अवैध तमंचा और कारतूस रखने के आरोपी जावेद खान को एडीजे राकेश ने सात महीने की कैद और 500 रुपये का अर्थदंड सुनाया। यह मामला 29 अप्रैल 2013 का है, जब जावेद खान के पास से पुलिस ने चेकिंग के दौरान तमंचा और चार जिंदा कारतूस बरामद किए थे।

Sultanpur News: अवैध हथियार बरामदगी में हुई सजा

Sultanpur News: सुलतानपुर। 13 साल पूर्व अवैध तमंचा व कारतूस रखने के आरोपी को एडीजे राकेश ने सात महीने की कैद और 500 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 29 अप्रैल 2013 को दिन में तीन बजे जगदीशपुर थाना की पुलिस ने कंजास गांव के पास चेकिंग अभियान में जावेद खान निवासी खोखीपुर थाना धम्मौर के कब्जे से एक तमंचा और चार जिंदा कारतूस बरामद किया था। साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने बुधवार को उसे सजा सुनाई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur Sultanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।