सुलतानपुर: यह रामलीला भाईचारे की मिसाल, 38 साल से कुंभकर्ण का रोल निभा रहे तैय्यब अली

यूपी के सुलतानपुर जिले में बल्दीराय तहसील क्षेत्र के बिंदेश्वरीगंज (बहुरावां) बाजार में स्थित कस्बे में आदर्श रामलीला समिति 1989 से रामलीला का मंचन कर रही है। उस समय से ही रामलीला समिति में रहकर गांव के ही कई कलाकार रामलीला का मंचन करते चले आ रहे हैं। आदर्श रामलीला समिति की प्रस्तुति पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श व व्यक्तित्व पर आधारित होता है। इस बार 30 सितंबर से 6 अक्तूबर तक रामलीला चलेगी। पूर्व ब्लाक प्रमुख बल्दीराय स्वर्गीय जगजीवन मिश्रा ने शुरुआत में नाटक की शुरुआत की। बल्दीराय विकासखंड के पूर्व ब्लाक प्रमुख स्वर्गीय जगजीवन प्रसाद मिश्रा ने 1989 में अपने साथी स्वर्गीय कृष्ण कुमार सिंह उर्फ पुत्तन सिंह के साथ रामलीला की शुरुआत की थी और गांव के ही कलाकारों को इकट्ठा कर रामलीला मंचन की प्रस्तुति की।

वर्तमान समय में विपिन अग्रहरी राम ,संतोष पांडे लक्ष्मण, स्वामीनाथ यादव रावण, राकेश चौहान हनुमान , तैय्यब अली कुंभकरण ,संतराम सीता, जय प्रकाश सिंह दशरथ, नंद किशोर गुप्ता मेघनाथ व परशुराम , राजेंद्र यादव सुग्रीव का किरदार निभाते हैं। स्वर्गीय कृष्ण कुमार सिंह पुत्तन की अगुवाई में आदर्श रामलीला समिति रायबरेली ,महाराजगंज ,अयोध्या के लखनगंज, बाराबंकी के धरमे, कोटवन, हरचंदपुर में अपना जलवा कायम किया और अवध क्षेत्र में 1990 में द्वितीय पुरस्कार हासिल कर आदर्श रामलीला समिति विंदेश्वरीगंज ने क्षेत्र का नाम रोशन किया। वर्तमान कार्यकारिणी में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रबंधक संतोष पांडे, मंच का संचालन जयप्रकाश सिंह, हार्मोनियम रमेश तिवारी व हरगोबिंद सिंह, ढोलक नरेश बजाते हैं। रामलीला के कलाकार जय प्रकाश सिंह ने बताया कि हम राम का रोल लेते थे उम्र ज्यादा हो जाने से दशरथ का रोल करते हैं। पूर्व प्रधान स्वामी नाथ यादव ने बताया कि हम हनुमान का रोल कर रहे थे। पहले मंच का संचालन करते थे जब कोई कलाकर नहीं रहता है तब वह रोल हम ही कर लेते हैं। नंदकिशोर गुप्ता ने कहा कि हम परशुराम व मेघनाथ का रोल लेते थे। मुस्लिम समुदाय के तैय्यब अली वर्षों से रामलीला में अपना किरदार निभा रहे हैं। आदर्श रामलीला समिति की प्रस्तुति को देखने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है। मूर्ति विसर्जन के दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है।