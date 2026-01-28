Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSultanpur young man private parts were filled with air using a pressure machine, his condition was critical
दबंगों ने युवक के प्राइवेट पार्ट में प्रेशर मशीन से हवा भरी, हालत गंभीर; अस्पताल में भर्ती

दबंगों ने युवक के प्राइवेट पार्ट में प्रेशर मशीन से हवा भरी, हालत गंभीर; अस्पताल में भर्ती

संक्षेप:

यूपी के सुलतानपुर में दबंगों ने एक युवक के प्राइवेट पार्ट में प्रेशर मशीन से हवा भर दी। युवक की हालत गंभीर हो गई। उसकी हालत गंभीर देख उसे लखनऊ रेफर कर दिया है। जहां उसका इलाज चल रहा है।

Jan 28, 2026 02:41 pm IST Deep Pandey
यूपी के सुलतानपुर में दबंगों ने मामूली कहासुनी के बाद रविवार को एक युवक के प्राइवेट पार्ट के रास्ते प्रेशर मशीन से हवा भर दी। युवक की हालत गंभीर हो गई। परिवार के लोग युवक को अस्पताल ले गए। जहां प्राथमिक इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देख उसे लखनऊ रेफर कर दिया है। जहां युवक का इलाज चल रहा।

घटना कुड़वार थाना क्षेत्र के राजापुर बाजार का है। जहां देर शाम एक युवक का कुछ मनबढ़ों से मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस घटना से नाराज आरोपियों ने युवक की हत्या करने की नीयत से उसके प्राइवेट पार्ट के रास्ते प्रेशर मशीन से हवा भर दी। इस घटना से युवक की हालत गंभीर हो गई।

घटना की जानकारी होने पर युवक के परिजन उसे इलाज के लिए सीएचसी कुड़वार ले गए। यहां मौजूद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर देख उसे लखनऊ स्थित ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया। परिवार के सदस्य युवक को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। साथ ही मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी गई। इसमें राजापुर गांव निवासी सत्य प्रकाश कोरी उर्फ गांधी, गुलाम आरिफ और रिजवान निवासी बेला पश्चिम थाना कुड़वार को नामजद किया गया। साथ ही तीनों पर जान से मारने की नीयत से प्रेशर मशीन के जरिए हवा भरने का आरोप लगाया गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार की है। साथ ही सत्यप्रकाश की निशानदेही पर प्रेशर मशीन मय पाइप बरामद की है।

थानाध्यक्ष तरूण पटेल ने बताया कि नामजद तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर उन्हें मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया। जहां सुनवाई कर कोर्ट ने तीनों को जेल भेजने का आदेश दिया।

दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
