125 साल पुरानी रावण की अनोखी मूर्ति, दशहरे पर दहन के बाद भी रहती है अडिग

सुलतानपुर में करीब 125 वर्ष पुराना रावण का पुतला दशहरा पर्व पर लोगों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाता है। दरअसल सीमेंट से बनी यह विशाल प्रतिमा हर साल दशहरे पर प्रतीकात्मक रूप से दहन की जाती है, लेकिन यह पुतला जलता नहीं, बल्कि अगली रामलीला तक अडिग खड़ा रहता है। 

Pawan Kumar Sharma अंकुर पाठक, सुलतानपुरWed, 24 Sep 2025 09:58 PM
यूपी के सुलतानपुर के दोस्तपुर-कादीपुर मार्ग पर स्थित करीब 125 वर्ष पुराना रावण का पुतला दशहरा पर्व पर लोगों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाता है। सीमेंट से बनी यह विशाल प्रतिमा हर साल दशहरे पर प्रतीकात्मक रूप से दहन की जाती है, लेकिन यह पुतला जलता नहीं, बल्कि अगली रामलीला तक अडिग खड़ा रहता है। इस पुतले के पास कुम्भकर्ण की भी एक प्रतिमा विश्राम मुद्रा में स्थापित है।

रामलीला समिति दोस्तपुर के संरक्षक और नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन मिथिलेश कुमार मिश्रा के अनुसार, इस पुतले का निर्माण करीब 125 साल पहले समिति के तत्कालीन पदाधिकारियों शंभू और शिवमंगल ने लोगों के सहयोग से कराया था। दशहरा से पहले हर साल रामलीला समिति द्वारा इस पुतले का रंग-रोगन किया जाता है और इसे अस्त्र-शस्त्रों से सजाया जाता है। विजयादशमी के दिन पटाखों की गड़गड़ाहट और आतिशबाजी के बीच इसका प्रतीकात्मक वध किया जाता है।

राम रथ और भरतमिलाप का विशेष आकर्षण

दोस्तपुर की रामलीला भी सैकड़ों वर्ष पुरानी है। इसका मंचन नवरात्र के पहले दिन से शुरू होता है और विजयादशमी के बाद भरतमिलाप और राजगद्दी के साथ संपन्न होता है। इस दौरान, नवरात्र के प्रथम दिवस से ही प्रतिदिन राम रथ पूरे कस्बे में भ्रमण करता है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। दशहरा और भरतमिलाप के अवसर पर आस-पास के गांवों सहित हजारों की भीड़ उमड़ती है, जो इस परंपरा के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाता है। यह अनोखी परंपरा आज भी लोगों की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जीवित है।

