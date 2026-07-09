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युवती को अगवा कर तीन युवकों ने किया गैंगरेप, फिर हाथ-पैर बांधकर कुएं में फेंका

By Yogesh Yadav
सुलतानपुर संवाददाता
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यूपी के सुल्तानपुर में एक युवती को अगवा तीन युवकों ने दरिंदगी की। मारने की नीयत से युवती का हाथ-पैर बांधकर कुएं में फेंक दिया। पानी कम होने से युवती की जान बची और सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने  बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

युवती को अगवा कर तीन युवकों ने किया गैंगरेप, फिर हाथ-पैर बांधकर कुएं में फेंका

यूपी के सुल्तानपुर में दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया है। घर से शौच के लिए निकली युवती को घात लगाकर बैठे तीन आरोपियों ने खेत में खींचकर बंधक बना लिया और उसके साथ दरिंदगी की। तीनों ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका हाथ-पैर बांधकर जान से मारने की नीयत से कुएं में फेंक दिया। सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को कुएं से बाहर निकलवाया। हालत गंभीर होने के कारण युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दुस्साहसिक वारदात की जानकारी मिलने पर इलाके में हड़कंप की स्थिति है। वहीं पुलिस अफसरों के हाथ पांव फूल गए हैं।

शिवगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती बीती रात अपने घर में सो रही थी। बताया जाता है आधी रात के बाद वह शौच के लिए बाहर निकली। आरोप है कि इसी दौरान घर के बाहर पहले से घात लगाए पड़ोस के युवक मैनुद्दीन और उसके दो साथियों ने उसका मुंह दबाकर अगवा कर लिया। युवती को खेत में ले जाकर तीनों ने रेप किया।

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युवती से दरिंदगी करने के बाद हत्या करने की नियति से उसका हाथ-पैर बांधकर खोझवा जंगल स्थित एक कुएं में फेंक दिया। कुएं में पानी कम होने के कारण युवती की जान बच गई, लेकिन वह बेहोश हो गई। सुबह गांव निवासी रऊफ शौच के लिए जंगल की ओर गए तो उन्हें कुएं से युवती के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ग्रामीणों को जानकारी दी।

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सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवती को कुएं से बाहर निकाला। उसकी हालत गंभीर देखते हुए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पिता ने शिवगढ़ कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी युवक और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुराचार समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शिवगढ़ थाना प्रभारी परशुराम ओझा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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