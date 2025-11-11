सुल्तानपुर के रामचेत मोची का निधन, राहुल गांधी करा रहे थे इलाज; फोन पर की थी बात

संक्षेप: राहुल गांधी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए लखनऊ लौटते समय रामचेत के यहां रुके थे। उन्होंने रामचेत से उनकी जीविका और परिवार के बारे में बात की थी। उन्होंने खुद एक चप्पल-जूते की सिलाई भी कराई थी। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद राहुल गांधी की ओर से उनके प्रतिनिधियों ने रामचेत को सिलाई मशीन उपलब्ध कराई थी।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रामचेत मोची का निधन हो गया है। करीब सवा साल पहले रामचेत अचानक तब चर्चा में आ गए थे जब उनकी मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हो गई थी। पिछले दिनों गले के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के बाद बेड पर थे। राहुल गांधी ने उनका इलाज प्रयागराज कैंसर हॉस्पिटल में करवा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन पर बात कर हर संभव मदद का आश्वासन भी उन्होंने दिया था।

सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र के गुप्तारगंज निवासी रामचेत मोची का मंगलवार को निधन हो गया। रामचेत मोची काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका उपचार चल रहा था। रामचेत मोची के निधन की सूचना मिलते ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा, कांग्रेस शहर अध्यक्ष शकील अंसारी समेत कई नेता मंगलवार की सुबह उनके घर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए पीड़ित परिवार को ढाढस बंधाते सांत्वना दी।

शहर अध्यक्ष शकील अंसारी ने बताया कि रामचेत मोची के निधन की सूचना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे,लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को दी गई है। उन्होंने बताया कि रामचेत के निधन के बाद उनके घर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आ सकते हैं। बताते चलें कि इसी साल राहुल गांधी राम चेत के घर गए थे। उन्हें जूता बनाने और सिलाई करने की आधुनिक मशीन भेजवाए थे।