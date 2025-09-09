राहुल गांधी पर मानिहानी मामले में सुलतानपुर कोर्ट ने दर्ज कराया बयान

रायबरेली सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विचाराधीन मानहानि के केस में मंगलवार को गवाह अनिल मिश्र की गवाही कोर्ट में दर्ज हुई। याची के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि राहुल गांधी के वकील केपी शुक्ल ने गवाह से आंशिक जिरह की। एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मुकदमे में शेष साक्ष्य के लिए 23 सितंबर की तारीख नियत की है। वर्ष 2018 में बंगलूरू में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर उन्हें हत्यारा कहा था।

उस बयान से खुद को आहत बताते हुए कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिले में एमपी-एमएलए कोर्ट बनने के बाद सुनवाई में तेजी आई और कोर्ट ने राहुल गांधी को विचारण के लिए 27 नवंबर 2023 को तलब कर लिया। समन मिलने पर राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में हाजिर हुए, इस दौरान कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया था। 25 जुलाई 2024 को फिर हाजिर हुए राहुल गांधी ने आरोपों से इनकार कर ट्रायल की मांग की थी।