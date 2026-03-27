खेलते-खेलते पानी भरे गड्ढे में गिरी 3 साल की मासूम, बेटी की मौत से मचा कोहराम

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में तीन साल की मासूम लड़की खेलते-खेलते नी भरे गड्ढे में गिर गई। इससे लड़की की मौत हो गई। बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।पिता ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की।

UP News: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में चांदा कोतवाली क्षेत्र के बैतीकला नेवाजगढ़ गांव स्थित ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर की मासूम बेटी की खोदे गए पानी भरे गड्ढे में गिरने से डूबकर मौत हो गई। परिजनों ने बच्ची की काफी देर तक तलाश किया लेकिन उसका कही पता नहीं चला। इस बीच किसी की नजर पानी भरे गड्ढे पर गई तो वहां बच्ची अचेतावस्था में पड़ी थी। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पिता ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी।

चांदा कोतवाली क्षेत्र के बैतीकला नेवाजगढ़ गांव में एक ईट भट्ठा संचालित है। इस भट्ठे पर लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा थाने के नरैना बाबा गांव निवासी राकेश चौहान ईंट पाथने का काम करता है। वहीं पर उसका परिवार भी है। गुरुवार की देर राकेश की पुत्री गुड़िया उर्फ महक (3) खेलते-खेलते भट्ठे पर पानी एकत्र करने के लिए खोदे गए गड्ढे की तरफ गई। तभी वह पानी भरे गड्ढे में गिर गई। शाम होने पर परिवार के लोगों ने लापता गुड़िया उर्फ महक की तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी जब गुड़िया का पता नहीं चला तो घर में रोना धोना मच गया। तलाश करते करते लोग उस गड्ढे की तरफ गए। जहां लापता बच्ची वह गिर कर बेहोशी हालत में पड़ी मिली। परिवार के सदस्य और बच्ची को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कमैचा पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।