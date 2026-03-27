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खेलते-खेलते पानी भरे गड्ढे में गिरी 3 साल की मासूम, बेटी की मौत से मचा कोहराम

Mar 27, 2026 07:05 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में तीन साल की मासूम लड़की खेलते-खेलते नी भरे गड्ढे में गिर गई। इससे लड़की की मौत हो गई। बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।पिता ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की।  

खेलते-खेलते पानी भरे गड्ढे में गिरी 3 साल की मासूम, बेटी की मौत से मचा कोहराम

UP News: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में चांदा कोतवाली क्षेत्र के बैतीकला नेवाजगढ़ गांव स्थित ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर की मासूम बेटी की खोदे गए पानी भरे गड्ढे में गिरने से डूबकर मौत हो गई। परिजनों ने बच्ची की काफी देर तक तलाश किया लेकिन उसका कही पता नहीं चला। इस बीच किसी की नजर पानी भरे गड्ढे पर गई तो वहां बच्ची अचेतावस्था में पड़ी थी। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पिता ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी।

चांदा कोतवाली क्षेत्र के बैतीकला नेवाजगढ़ गांव में एक ईट भट्ठा संचालित है। इस भट्ठे पर लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा थाने के नरैना बाबा गांव निवासी राकेश चौहान ईंट पाथने का काम करता है। वहीं पर उसका परिवार भी है। गुरुवार की देर राकेश की पुत्री गुड़िया उर्फ महक (3) खेलते-खेलते भट्ठे पर पानी एकत्र करने के लिए खोदे गए गड्ढे की तरफ गई। तभी वह पानी भरे गड्ढे में गिर गई। शाम होने पर परिवार के लोगों ने लापता गुड़िया उर्फ महक की तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी जब गुड़िया का पता नहीं चला तो घर में रोना धोना मच गया। तलाश करते करते लोग उस गड्ढे की तरफ गए। जहां लापता बच्ची वह गिर कर बेहोशी हालत में पड़ी मिली। परिवार के सदस्य और बच्ची को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कमैचा पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।

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चांदा कोतवाली में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया गया

इस घटना के बाद गुरुवार की रात मजदूर और ईट भट्ठा संचालक संदीप सिंह के बीच पंचायत चली। मामला रफा दफा न होने पर सुबह करीब 8 बजे करीब मजदूरों ने इसकी सूचना चांदा कोतवाली पुलिस को दी । सूचना के बाद चांदा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मिश्र बैती कला गांव स्थित ईट भट्ठे पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल की। जांच में क्षेत्राधिकारी लम्भुआ ऋतिक कपूर भी पहुंचे । इसके बाद मृतक गुड़िया के पिता राकेश चौहान द्वारा चांदा कोतवाली में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया गया।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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