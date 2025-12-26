Hindustan Hindi News
घोसी उपचुनाव में अखिलेश ने किसे बनाया सपा का उम्मीदवार? शिवपाल ने किया नाम का ऐलान

घोसी उपचुनाव में अखिलेश ने किसे बनाया सपा का उम्मीदवार? शिवपाल ने किया नाम का ऐलान

संक्षेप:

2022 में हुए विधानसभा चुनाव में घोसी सीट से सपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान को जीत मिली थी। बाद में सपा से उनके रिश्ते बिगड़ गए। उन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। घोसी सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें सुधाकर सिंह ने यह सीट जीत ली थी। सुधाकर सिंह के निधन के चलते अब फिर उपचुनाव प्रस्तावित है।

Dec 26, 2025 08:56 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इस सीट से सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सुजीत के नाम का ऐलान पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुजीत का नाम फाइनल कर दिया है। घोसी सीट सुधाकर सिंह के निधन के चलते खाली हुई है।

2022 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर दारा सिंह चौहान को जीत मिली थी। हालांकि, बाद में समाजवादी पार्टी से उनके रिश्ते बिगड़ गए। उन्होंने विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से खाली हुई घोसी सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने यह सीट जीत ली।

भाजपा प्रत्याशी के तौर पर दारा सिंह चौहान घोसी में उपचुनाव हार गए। इधर, 20 नवंबर 2025 को सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया। उनके निधन के चलते एक बार फिर घोसी सीट खाली हो गई है। नियम के मुताबिक खाली होने छह महीने के अंदर किसी सीट पर उपचुनाव कराना होता है। घोसी सीट पर अधिसूचना जारी हो चुकी है।

घोसी ब्लॉक प्रमुख हैं सुजीत

सुजीत सिंह ने कम उम्र में ही राजनीति शुरू कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 2015 में घोसी से ब्लॉक प्रमुख बने थे। बाद में ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष भी बने। सुजीत के पास पिता की राजनीति विरासत है। उनके पिता सुधाकर सिंह तीन बार विधायक रहे। उन्होंने घोसी सीट पर पिछले उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हराया था। सुधाकर सिंह को कट्टर समाजवादी नेता माना जाता था। वह घोसी से पहले मधुबन विधानसभा से एक बार विधायक रहे। घोसी सीट से वह दो बार विधायक रहे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
