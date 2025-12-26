घोसी उपचुनाव में अखिलेश ने किसे बनाया सपा का उम्मीदवार? शिवपाल ने किया नाम का ऐलान
2022 में हुए विधानसभा चुनाव में घोसी सीट से सपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान को जीत मिली थी। बाद में सपा से उनके रिश्ते बिगड़ गए। उन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। घोसी सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें सुधाकर सिंह ने यह सीट जीत ली थी। सुधाकर सिंह के निधन के चलते अब फिर उपचुनाव प्रस्तावित है।
उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इस सीट से सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सुजीत के नाम का ऐलान पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुजीत का नाम फाइनल कर दिया है। घोसी सीट सुधाकर सिंह के निधन के चलते खाली हुई है।
2022 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर दारा सिंह चौहान को जीत मिली थी। हालांकि, बाद में समाजवादी पार्टी से उनके रिश्ते बिगड़ गए। उन्होंने विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से खाली हुई घोसी सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने यह सीट जीत ली।
भाजपा प्रत्याशी के तौर पर दारा सिंह चौहान घोसी में उपचुनाव हार गए। इधर, 20 नवंबर 2025 को सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया। उनके निधन के चलते एक बार फिर घोसी सीट खाली हो गई है। नियम के मुताबिक खाली होने छह महीने के अंदर किसी सीट पर उपचुनाव कराना होता है। घोसी सीट पर अधिसूचना जारी हो चुकी है।
घोसी ब्लॉक प्रमुख हैं सुजीत
सुजीत सिंह ने कम उम्र में ही राजनीति शुरू कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 2015 में घोसी से ब्लॉक प्रमुख बने थे। बाद में ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष भी बने। सुजीत के पास पिता की राजनीति विरासत है। उनके पिता सुधाकर सिंह तीन बार विधायक रहे। उन्होंने घोसी सीट पर पिछले उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हराया था। सुधाकर सिंह को कट्टर समाजवादी नेता माना जाता था। वह घोसी से पहले मधुबन विधानसभा से एक बार विधायक रहे। घोसी सीट से वह दो बार विधायक रहे।