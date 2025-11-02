Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newssuicide video was posted on Facebook but meta alert alerted police to rescue young man
गोलियां खाकर फेसबुक पर डाली आत्महत्या की पोस्ट, मेटा अलर्ट पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाई जान

गोलियां खाकर फेसबुक पर डाली आत्महत्या की पोस्ट, मेटा अलर्ट पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाई जान

संक्षेप: मैनपुरी में एक युवक द्वारा फेसबुक पर की गई आत्महत्या संबंधी पोस्ट ने पुलिस व प्रशासन को सतर्क कर दिया। समय रहते पुलिस ने युवक के घर पहुंचकर उसे बचाया।

Sun, 2 Nov 2025 10:31 PMDinesh Rathour मैनपुरी
यूपी के मैनपुरी में मेटा के अलर्ट के चलते एक व्यक्ति की जान बच गई। थाना किशनी क्षेत्र में एक युवक द्वारा फेसबुक पर की गई आत्महत्या संबंधी पोस्ट ने पुलिस व प्रशासन को सतर्क कर दिया। समय रहते पुलिस ने युवक के घर पहुंचकर उसे बचाया। दो नवंबर 2025 को किशनी क्षेत्र के एक युवक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर आत्महत्या से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें युवक कुछ गोलियां खाकर पानी पीता नजर आता है। पोस्ट का संज्ञान लेते हुए फेसबुक ने इसे मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर तक पहुंचाया, जिसके बाद मामला तुरंत जिला स्तर पर आगे बढ़ाया गया। मेटा की ओर से अलर्ट मिलते ही किशनी पुलिस टीम युवक के घर पहुंची और उपचार करवाने के बाद उससे बातचीत की।

युवक ने बताया कि वह प्रेम-प्रसंग में बातचीत कम होने के कारण भावनात्मक रूप से विचलित था। मानसिक दबाव और निराशा के चलते ही उसने सोशल मीडिया पर आत्महत्या का संदेश पोस्ट कर दिया। पुलिस टीम ने न केवल प्रेम संबंध जैसे संवेदनशील विषय को समझते हुए युवक की काउंसलिंग की, बल्कि उसे भावनात्मक रूप से संभालते हुए जीवन के महत्व को समझाया।

परिवार, समाज को संभालने की जरूरत

युवक को परिजनों की मौजूदगी में समझाया गया कि क्षणिक ग़ुस्सा या निराशा में जीवन समाप्त करना समाधान नहीं है। उसे सकारात्मक सोच अपनाने व सामाजिक सहयोग लेने के लिए प्रेरित किया। यह घटना बताती है कि आधुनिक समय में युवा भावनात्मक उलझनों से तेज़ी से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में परिवार, समाज और प्रशासन का सहयोग उन्हें सुरक्षित और संतुलित जीवन की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाता है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
