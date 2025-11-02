गोलियां खाकर फेसबुक पर डाली आत्महत्या की पोस्ट, मेटा अलर्ट पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाई जान

संक्षेप: मैनपुरी में एक युवक द्वारा फेसबुक पर की गई आत्महत्या संबंधी पोस्ट ने पुलिस व प्रशासन को सतर्क कर दिया। समय रहते पुलिस ने युवक के घर पहुंचकर उसे बचाया।

यूपी के मैनपुरी में मेटा के अलर्ट के चलते एक व्यक्ति की जान बच गई। थाना किशनी क्षेत्र में एक युवक द्वारा फेसबुक पर की गई आत्महत्या संबंधी पोस्ट ने पुलिस व प्रशासन को सतर्क कर दिया। समय रहते पुलिस ने युवक के घर पहुंचकर उसे बचाया। दो नवंबर 2025 को किशनी क्षेत्र के एक युवक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर आत्महत्या से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें युवक कुछ गोलियां खाकर पानी पीता नजर आता है। पोस्ट का संज्ञान लेते हुए फेसबुक ने इसे मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर तक पहुंचाया, जिसके बाद मामला तुरंत जिला स्तर पर आगे बढ़ाया गया। मेटा की ओर से अलर्ट मिलते ही किशनी पुलिस टीम युवक के घर पहुंची और उपचार करवाने के बाद उससे बातचीत की।

युवक ने बताया कि वह प्रेम-प्रसंग में बातचीत कम होने के कारण भावनात्मक रूप से विचलित था। मानसिक दबाव और निराशा के चलते ही उसने सोशल मीडिया पर आत्महत्या का संदेश पोस्ट कर दिया। पुलिस टीम ने न केवल प्रेम संबंध जैसे संवेदनशील विषय को समझते हुए युवक की काउंसलिंग की, बल्कि उसे भावनात्मक रूप से संभालते हुए जीवन के महत्व को समझाया।