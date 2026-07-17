नीट रिजल्ट के बाद यूपी में सुसाइड, परीक्षा में असफल होने पर छात्रा ने लगाई फांसी, पंखे से लटका मिला शव
आजमगढ़ में एक छात्रा ने नीट परीक्षा में असफल होने पर फांसी लगाकर जान दे दी। उसका शव घर के अंदर पंखे के सहारे दुपट्टे से लटका मिला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
Azamgarh News: यूपी के आजमगढ़ में एक छात्रा ने नीट का रिजल्ट आने के बाद आत्मघाती कदम उठा लिया। परीक्षा में असफल होने पर छात्रा ने घर के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा परीक्षा देने के बाद से ही लगातार तनाव में रह रही थी। गुरुवार की शाम आए रिजल्ट को देखकर छात्रा पूरी तरह से टूट गई और मौत का रास्ता चुन लिया। छात्रा की सुसाइड की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
सिविल लाइंस निवासी सृष्टि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। कुछ दिन पहले ही सृष्टि ने नीट की परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद से ही सृष्टि रिजल्ट को लेकर काफी तनाव में थी। गुरुवार की देर शाम आए नीट रिजल्ट को देखने के बाद सृष्टि पूरी तरह से टूट गई। वह किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। परिवार वालों ने बताया कि गुमशुम होकर वह अपने कमरे में चली गई। सृष्टि के आत्महत्या से कदम उठाने के बारे में किसी को तनिक सी भी जानकारी नहीं थी। कुछ देर बाद जब सृष्टि के कमरे में जाकर देखा तो उसका शव पंखे से लटक रहा था। गले में दुपट्टा डालकर सृष्टि ने पंखे के सहारे लटककर फांसी लगा ली थी। छात्रा सृष्टि की आत्महत्या की खबर से परिवार में कोहराम मच गया।
नीट में लगातार तीसरी असफलता के बाद छात्रा ने की आत्महत्या
वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के जगदलपुर में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में लगातार तीसरी बार सफलता नहीं मिलने से आहत एक छात्रा ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें परीक्षा में सफल नहीं होने और परिवार की अपेक्षाओं का उल्लेख किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार बोधघाट थाना क्षेत्र के आड़ावाल खासपारा निवासी सुरला हरिका राव नायडू (20) पिछले तीन वर्षों से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। गुरुवार रात घोषित हुए परीक्षा परिणाम देखने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। बताया गया कि परिवार के साथ भोजन करने के बाद वह लैपटॉप पर अपना परिणाम देख रही थी। देर रात करीब साढ़े तीन बजे उसकी मां कमरे में पहुंची तो दरवाजा खुला मिला। अंदर जाने पर छात्रा फंदे से लटकी मिली। परिजन तत्काल उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।