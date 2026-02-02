Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSuicide after video calling mother Death of son of renowned Prayagraj doctor sparks uproar
मां को वीडियो कॉल करने के बाद सुसाइड; प्रयागराज के नामी डॉक्टर के बेटे की मौत से हड़कंप

संक्षेप:

प्रयागराज में प्रतिष्ठित डॉक्टर डॉ. अजय शुक्ला के 22 वर्षीय बेटे स्पर्श शुक्ला ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छुट्टी में घर आया स्पर्श लॉ यूनिवर्सिटी का छात्र था। पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका।

Feb 02, 2026 05:02 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, प्रयागराज
प्रयागराज शहर के एक नामी डॉक्टर के बेटे ने फांसी लगाकर जान दे दी। घर के ही कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिला। उसने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल सका। कर्नलगंज पुलिस के मुताबिक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मूलरूप से सोनभद्र में चोपन थानाक्षेत्र के अवई सलवन निवासी डॉ अजय शुक्ला बच्चों के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और नाजरेथ अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे हैं। वह परिवार के साथ कटरा मनमोहन पार्क चौराहे के समीप स्थित स्वास्तिक मैग्नोलिया अपार्टमेंट में रहते हैं। उनकी पत्नी सेंट जोसेफ कॉलेज में अध्यापिका हैं।

उनकी दो संतानों में बड़ी बेटी दिल्ली में रहकर जेआरएफ की तैयारी कर रही है और इकलौता बेटा 22 वर्षीय स्पर्श शुक्ला जबलपुर की धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विधि द्वितीय वर्ष का छात्र था। छुट्टी होने के कारण बीते लगभग एक माह से स्पर्श घर आया हुआ था। शनिवार रात उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। माता-पिता को इसकी जानकारी रविवार सुबह लगभग नौ बजे उस वक्त हुई जब झाड़ू पोछा करने नौकरानी आई। आवाज देने पर स्पर्श ने दरवाजा नहीं खोला तो दूसरी चाबी से कमरा खोला गया। मां ने देखा कि नायलान की नई रस्सी से स्पर्श फांसी पर लटका था। उसने चेहरे पर तकिए का खोल डाल रखा था।

स्पर्श ने आत्महत्या से पहले लगभग 12 बजे दूसरे कमरे में मौजूद मां को वीडियो कॉल किया था। उसने मां से क्या बात की, यह नहीं ज्ञात हो सका। धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुल सचिव प्रवीण त्रिपाठी ने बताया कि स्पर्श होनहार छात्र था। अवकाश में घर गया था। रविवार को उसे प्रयागराज से लौटना था लेकिन सुबह ही उसके मौत की खबर मिली।