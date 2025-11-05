मिश्रा बनकर सुहेल ने छात्रा से की दोस्ती, खींची अश्लील फोटो, जबरन उसके घर पहुंचा फिर..

संक्षेप: यूपी के लखनऊ से शर्मनाक खबर सामने आई है। मिश्रा बताकर मुस्लिम युवक सुहेल ने छात्रा से दोस्ती कर ली। साथ घूमा-फिरा और कुछ अश्लील फोटो खींच ली। जबरन उसके घर पहुंचकर जबरन संबंध बनाने की कोशिश की।

यूपी की राजधानी लखनऊ में कृष्णानगर इलाके में हिंदू नाम मिश्रा बताकर मुस्लिम युवक सुहेल ने छात्रा से दोस्ती कर ली। साथ घूमा-फिरा और कुछ अश्लील फोटो खींच ली। युवक की असलियत पता चलने पर छात्रा ने दूरी बनाने की कोशिश की तो आरोपी फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। कई बार आरोपी ने जबरन उसके घर पहुंचकर छेड़खानी की और अवैध संबंध बनाने की कोशिश की। परेशान छात्रा ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से शिकायत कर कृष्णानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है।

कृष्णानगर क्षेत्र की एक स्नातक की छात्रा के मुताबिक कुछ माह पूर्व उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। वह अपना नाम मिश्रा बताता था। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर छात्रा ने उसे अपना अच्छा दोस्त बना लिया। दोनों घूमने, फिरने भी जाते थे। इस बीच आरोपी ने किसी तरह छात्रा की कुछ आपत्तिजनक फोटो बना ली। इस बीच किसी तरह छात्रा को शक हुआ तो उसने युवक के बारे में जानकारी की। जानकारी करने पर छात्रा के होश उड़ गए।

जबरन शरीरिक संबंध का दबाव बनाने लगा पता चला कि जिस मिश्रा नाम के युवक से दोस्ती है, वह मिश्रा नहीं बल्कि ठाकुरगंज के बालागंज निवासी सुहेल सिद्दीकी है। वह दुबग्गा चौराहे पर कार सेल की दुकान चलाता है। सच्चाई पता चलने पर छात्रा ने उससे दूरी बनानी शुरू की तो सुहेल छात्रा के घर पहुंच गया और उसने आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर जबरन शरीरिक संबंध का दबाव बनाने लगा। उसने कई बार छेड़खानी भी की। विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी की हरकतों और धमकियों से तंग छात्रा का घर से निकलना दूभर हो गया।