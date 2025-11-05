Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSuhel became Mishra befriended the student, took obscene photos of her, then tried to have physical relations
मिश्रा बनकर सुहेल ने छात्रा से की दोस्ती, खींची अश्लील फोटो, जबरन उसके घर पहुंचा फिर..

मिश्रा बनकर सुहेल ने छात्रा से की दोस्ती, खींची अश्लील फोटो, जबरन उसके घर पहुंचा फिर..

संक्षेप: यूपी के लखनऊ से शर्मनाक खबर सामने आई है। मिश्रा बताकर मुस्लिम युवक सुहेल ने छात्रा से दोस्ती कर ली। साथ घूमा-फिरा और कुछ अश्लील फोटो खींच ली। जबरन उसके घर पहुंचकर जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। 

Wed, 5 Nov 2025 06:52 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ में कृष्णानगर इलाके में हिंदू नाम मिश्रा बताकर मुस्लिम युवक सुहेल ने छात्रा से दोस्ती कर ली। साथ घूमा-फिरा और कुछ अश्लील फोटो खींच ली। युवक की असलियत पता चलने पर छात्रा ने दूरी बनाने की कोशिश की तो आरोपी फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। कई बार आरोपी ने जबरन उसके घर पहुंचकर छेड़खानी की और अवैध संबंध बनाने की कोशिश की। परेशान छात्रा ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से शिकायत कर कृष्णानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कृष्णानगर क्षेत्र की एक स्नातक की छात्रा के मुताबिक कुछ माह पूर्व उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। वह अपना नाम मिश्रा बताता था। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर छात्रा ने उसे अपना अच्छा दोस्त बना लिया। दोनों घूमने, फिरने भी जाते थे। इस बीच आरोपी ने किसी तरह छात्रा की कुछ आपत्तिजनक फोटो बना ली। इस बीच किसी तरह छात्रा को शक हुआ तो उसने युवक के बारे में जानकारी की। जानकारी करने पर छात्रा के होश उड़ गए।

जबरन शरीरिक संबंध का दबाव बनाने लगा

पता चला कि जिस मिश्रा नाम के युवक से दोस्ती है, वह मिश्रा नहीं बल्कि ठाकुरगंज के बालागंज निवासी सुहेल सिद्दीकी है। वह दुबग्गा चौराहे पर कार सेल की दुकान चलाता है। सच्चाई पता चलने पर छात्रा ने उससे दूरी बनानी शुरू की तो सुहेल छात्रा के घर पहुंच गया और उसने आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर जबरन शरीरिक संबंध का दबाव बनाने लगा। उसने कई बार छेड़खानी भी की। विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी की हरकतों और धमकियों से तंग छात्रा का घर से निकलना दूभर हो गया।

सूनसान स्थान पर ले जाकर छेड़खानी की

आरोप है कि 7 अक्टूबर को 25 की रात पीड़िता घर का सामान लेकर घर वापस जा रही थी। तभी आरोपी सुहेल ने उसे जबरन पकड़ लिया और सूनसान स्थान पर ले जाकर छेड़खानी की। विरोध करने पर मारपीट की। किसी तरह छुड़ाकर छात्रा भागकर घर पहुंची। उसने घर पहुंचकर आपीबीती मां को बताई। जिसके बाद थाने में तहरीर दी। आरोपी है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस उपायुक्त दक्षिणी से शिकायत की। उनके आदेश से कृष्णानगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:DSP के बेटे की 200 करोड़ के रिसॉर्ट में शाही शादी, शामिल हुए थे कई अफसर और नेता
ये भी पढ़ें:योगी सरकार की योजना में बड़े अफसरों ही कर रहे खेल, कमीशन की बंदरबांट का फेर
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |