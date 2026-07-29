Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सुहागरात पर दुल्हन ने कर दिया ऐसा कांड, सुबह आंख खुली तो चीख-चीखकर रोने लगा दूल्हा

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सुहागरात पर दुल्हन ने  ऐसा कांड कर दिया कि सुबह आंख खुली तो दूल्हा चीख-चीखकर रोने लगा। पीड़ित दूल्हे ने पूरे मामले को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

dulhan
सुहागरात पर दुल्हन ने ऐसा कांड कर दिया कि सुबह आंख खुली तो दूल्हा चीख-चीखकर रोने लगा।(सिंबोलिक फोटो)

उत्तर प्रदेश के बहराइच में मंदिर में शादी के बाद घर आई दुल्हन ने सुहागरात पर ही कांड कर दिया। सुहागरात पर दूल्हे को नशा देकर बेहोश करने के बाद घर के सारे जेवर और नकदी समेट कर रातोरात फरार हो गई। दूल्हे की सुबह आंख खुली तो घर का मंजर देखकर वह हैरान रह गया। अपने को लूटा पाकर दूल्हा चीख-चीखकर रोने लगा। उसने पुलिस और तहसीलदार को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।

पयागपुर थाने के काली दुबेपुरवा फरदा सुमेरपुर निवासी जीवन लाल यादव ने एसएचओ पयागपुर और तहसीलदार से शिकायत की है कि उसने प्राचीनकालीन मरी माता मंदिर में संगीता नाम की महिला से हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। इसके बाद वह उसे विदा कराकर अपने घर लाया।जीवन के मुताबिक, रात में पत्नी ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। भोजन करने के बाद वह बेहोश हो गया। इसका फायदा उठाकर महिला जेवरात और नगदी लेकर रात को ही वहां से फरार हो गई। सुबह जब उसे होश आया तो पत्नी समेत सारा सामान गायब था।

जांच कर रही पुलिस

पीड़ित का आरोप है कि रानीपुर थाना क्षेत्र के राजेश नाम के व्यक्ति को शादी के लिए एक लाख रुपए दिए थे। तहसीलदार अंबिका प्रसाद चौधरी, थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि शिकायत मिली है। छानबीन की जा रही है। जल्द ही लुटेरी दुल्हन को पकड़ कर लूटा गया माल बरामद किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:दुल्हन की हत्या, महीनेभर पहले तीसरी शादी रचाने वाला पति फरार

देवरिया में भी दुल्हन बनी युवती 1.10 लाख रुपये नकद व आभूषण लेकर फरार

वहीं देवरिया में बरहज थाना क्षेत्र की रहने वाली महिलाओं ने हरियाणा के सोनीपत जिले के थाना खरखौदा के ग्राम सिसाना के रहने वाले रविंद्र कुमार सिंह को देवरिया में शादी करा देने का झांसा दिया। शादी कराने के एवज में 1 लाख 10 हजार रुपये ले लिया गया। 24 जुलाई की रात भलुअनी कस्बा स्थित एक मैरेज हाल में गोल्डी यादव नाम की एक युवती से शादी कराई गई। अग्नि को साक्षी मानकर सात जन्मों तक साथ निभाने का दुल्हन ने वादा किया। लेकिन यह वादा चंद घंटे में तब टूट गया, जब दुल्हन बनी युवती 1.10 लाख रुपये नकद व आभूषण लेकर फरार हो गई। गिरोह में शामिल दो सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जबकि लुटेरी दुल्हन गोल्डी यादव व गिरोह में शामिल पांच से अधिक पुरुष सदस्यों की गिरफ्तारी को पुलिस जाल बिछाई पड़ी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह गिरोह दो वर्ष से सक्रिय है। युवकों को शादी के लिए गिरोह तैयार करता है और फिर शादी के लिए यहां लाता है।

ये भी पढ़ें:अगस्त में बिजली बिल इतना कम आएगा, यूपी के 3 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को राहत
ये भी पढ़ें:लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर खत्म होंगे ब्लैक स्पॉट, एक फ्लाईओवर और 2 अंडर पास बनेंगे
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Bahraich News
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।