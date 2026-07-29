सुहागरात पर दुल्हन ने कर दिया ऐसा कांड, सुबह आंख खुली तो चीख-चीखकर रोने लगा दूल्हा
सुहागरात पर दुल्हन ने ऐसा कांड कर दिया कि सुबह आंख खुली तो दूल्हा चीख-चीखकर रोने लगा। पीड़ित दूल्हे ने पूरे मामले को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में मंदिर में शादी के बाद घर आई दुल्हन ने सुहागरात पर ही कांड कर दिया। सुहागरात पर दूल्हे को नशा देकर बेहोश करने के बाद घर के सारे जेवर और नकदी समेट कर रातोरात फरार हो गई। दूल्हे की सुबह आंख खुली तो घर का मंजर देखकर वह हैरान रह गया। अपने को लूटा पाकर दूल्हा चीख-चीखकर रोने लगा। उसने पुलिस और तहसीलदार को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।
पयागपुर थाने के काली दुबेपुरवा फरदा सुमेरपुर निवासी जीवन लाल यादव ने एसएचओ पयागपुर और तहसीलदार से शिकायत की है कि उसने प्राचीनकालीन मरी माता मंदिर में संगीता नाम की महिला से हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। इसके बाद वह उसे विदा कराकर अपने घर लाया।जीवन के मुताबिक, रात में पत्नी ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। भोजन करने के बाद वह बेहोश हो गया। इसका फायदा उठाकर महिला जेवरात और नगदी लेकर रात को ही वहां से फरार हो गई। सुबह जब उसे होश आया तो पत्नी समेत सारा सामान गायब था।
जांच कर रही पुलिस
पीड़ित का आरोप है कि रानीपुर थाना क्षेत्र के राजेश नाम के व्यक्ति को शादी के लिए एक लाख रुपए दिए थे। तहसीलदार अंबिका प्रसाद चौधरी, थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि शिकायत मिली है। छानबीन की जा रही है। जल्द ही लुटेरी दुल्हन को पकड़ कर लूटा गया माल बरामद किया जाएगा।
देवरिया में भी दुल्हन बनी युवती 1.10 लाख रुपये नकद व आभूषण लेकर फरार
वहीं देवरिया में बरहज थाना क्षेत्र की रहने वाली महिलाओं ने हरियाणा के सोनीपत जिले के थाना खरखौदा के ग्राम सिसाना के रहने वाले रविंद्र कुमार सिंह को देवरिया में शादी करा देने का झांसा दिया। शादी कराने के एवज में 1 लाख 10 हजार रुपये ले लिया गया। 24 जुलाई की रात भलुअनी कस्बा स्थित एक मैरेज हाल में गोल्डी यादव नाम की एक युवती से शादी कराई गई। अग्नि को साक्षी मानकर सात जन्मों तक साथ निभाने का दुल्हन ने वादा किया। लेकिन यह वादा चंद घंटे में तब टूट गया, जब दुल्हन बनी युवती 1.10 लाख रुपये नकद व आभूषण लेकर फरार हो गई। गिरोह में शामिल दो सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जबकि लुटेरी दुल्हन गोल्डी यादव व गिरोह में शामिल पांच से अधिक पुरुष सदस्यों की गिरफ्तारी को पुलिस जाल बिछाई पड़ी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह गिरोह दो वर्ष से सक्रिय है। युवकों को शादी के लिए गिरोह तैयार करता है और फिर शादी के लिए यहां लाता है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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