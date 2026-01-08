Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSugar mills in UP will face strict action for charging loading fees from sugarcane farmers, Yogi government strict
यूपी में गन्ना किसानों से लोडिंग शुल्क लेने पर चीनी मिलों पर होगी कड़ी कार्रवाई, योगी सरकार सख्त

यूपी में गन्ना किसानों से लोडिंग शुल्क लेने पर चीनी मिलों पर होगी कड़ी कार्रवाई, योगी सरकार सख्त

संक्षेप:

यूपी में गन्ना किसानों से लोडिंग शुल्क लेने पर चीनी मिलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गन्ना किसानों की शिकायतों के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में गन्ना आयुक्त ने चेतावनी देते हुए सख्त निर्देश दिए हैं।

Jan 08, 2026 11:23 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में गन्ना किसानों की शिकायतों पर योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है। गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने क्षेत्रीय अधिकारियों को चीनी मिल गेट व गन्ना क्रय केंद्रों पर लोडिंग व अनलोडिंग के लिए शुल्क लिए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सहायक चीनी आयुक्त व उप चीनी आयुक्त गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनयमन नियमावली-1954 के तहत कार्रवाई करें।

गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया कि वाह्य गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों द्वारा गन्ना लोडिंग व अनलोडिंग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इसी मद्देनज़र ये निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि उप चीनी आयुक्त व उप गन्ना आयुक्त, गन्ना अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि गन्ना तौल व घटतौली की शिकायतें न हों। साथ ही लोडिंग व अनलोडिंग शुल्क न वसूला जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चीनी मिलों एवं वाह्य गन्ना क्रय केंद्रों पर ताजा, स्वच्छ, साफ सुथरे गन्ने की आपूर्ति की जाए।

इससे पहले उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के दो चीफ इंजीनियरों पर कार्रवाई हुई है। यूपी पॉवर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने लापरवाही और बिजली व्यवस्था संबंधी कार्यों में शिथिलता पर मिर्जापुर और सीतापुर के मुख्य अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। दोनों मुख्य अभियंताओं पर यह गाज अपेक्षित राजस्व वसूली न होने, ट्रांसफार्मर अधिक क्षतिग्रस्त होने सहित कई अन्य बिंदुओं पर अपेक्षित प्रगति न होने के चलते गिरी है। कारपोरेशन अध्यक्ष ने दोनों को हटाए जाने के यह आदेश गुरुवार को प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों (डिस्काम) की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।

