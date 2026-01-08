यूपी में गन्ना किसानों से लोडिंग शुल्क लेने पर चीनी मिलों पर होगी कड़ी कार्रवाई, योगी सरकार सख्त

संक्षेप: यूपी में गन्ना किसानों से लोडिंग शुल्क लेने पर चीनी मिलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गन्ना किसानों की शिकायतों के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में गन्ना आयुक्त ने चेतावनी देते हुए सख्त निर्देश दिए हैं।

यूपी में गन्ना किसानों की शिकायतों पर योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है। गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने क्षेत्रीय अधिकारियों को चीनी मिल गेट व गन्ना क्रय केंद्रों पर लोडिंग व अनलोडिंग के लिए शुल्क लिए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सहायक चीनी आयुक्त व उप चीनी आयुक्त गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनयमन नियमावली-1954 के तहत कार्रवाई करें।

गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया कि वाह्य गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों द्वारा गन्ना लोडिंग व अनलोडिंग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इसी मद्देनज़र ये निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि उप चीनी आयुक्त व उप गन्ना आयुक्त, गन्ना अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि गन्ना तौल व घटतौली की शिकायतें न हों। साथ ही लोडिंग व अनलोडिंग शुल्क न वसूला जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चीनी मिलों एवं वाह्य गन्ना क्रय केंद्रों पर ताजा, स्वच्छ, साफ सुथरे गन्ने की आपूर्ति की जाए।