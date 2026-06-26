यूपी के इन कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलेरी; 70 हजार लोगों को मिलेगा फायदा, सरकार के फैसले का इंतजार
यूपी के 70 हजार चीनी मिल के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही इनकी सैलेरी में इजाफा होगा। चीनी कर्मचारियों की सैलेरी बढ़ाने के लिए यूपी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार के फैसले का इंतजार है।
Sugar Mill Worker Salary hike: यूपी के 70 हजार से अधिक चीनी मिल कर्मियों को वेतन बढ़ोत्तरी का इंतजार है। यह बढ़ोत्तरी शुगर मिल के लिए वर्ष 2024 में बने वेज बोर्ड की संस्तुति के आधार पर की जानी है। इसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। हाल ही में प्रमुख सचिव श्रम ने इसे लेकर बैठक की है। शासन की हरी झंडी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इस पर अमल होते ही हजारों चीनी मिल कर्मियों के वेतन में 2150 रुपये के करीब मासिक बढ़ोत्तरी हो जाएगी।
यूपी सरकार ने नोएडा बवाल के बाद श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में इजाफा किया था। वहीं प्रदेश की करीब 110 शुगर मिलों के कर्मियों को अभी वेतन बढ़ोत्तरी का इंतजार है। इनका वेतन रिवीजन वर्ष 2022 से लंबित है। वर्ष 2024 में वेतन रिवीजन के लिए श्रमायुक्त की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय कमेटी बनी थी। कमेटी ने नियोक्ता और कर्मचारी संगठनों के साथ कई दौर की वार्ता की थी। फिर वेतन में एकमुश्त करीब 1600 रुपये और महंगाई भत्ता आदि मिलाकर करीब 2150 रुपये की वृद्धि पर सहमति बनी।
शासन से जल्द मिल सकती है हरी झंडी
समिति की सिफारिशों को शासन को भेजा जा चुका है। मगर इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। हाल ही में प्रमुख सचिव श्रम डा. एमके शन्मुगा सुंदरम ने इसे लेकर बैठक की। नये सिरे से पूरे मामले पर जानकारी जुटाई गई। अब माना जा रहा है कि शासन जल्द इसे हरी झंडी दे सकता है। ऐसा होते ही प्रदेश के 110 शुगर मिलों के अकुशल, कुशल और उच्च कुशल हजारों कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी हो जाएगी। यदि इसे पहली जनवरी से लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा।
69 हजार हो न्यूनतम बेसिक सैलरी
वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को गुड न्यूज देने की तैयारी है। तीन दिन पहले आठवें वेतन आयोग की टीम दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची थी। इस टीम ने प्रदेश सरकार और कर्मचारी और पेंशनरों के संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। कर्मचारी और पेंशनरों ने न्यूनतम वेतन 69 हजार रुपये किए जाने की मांग की है। अभी न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है। ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं तब देश में प्रति व्यक्ति आय 92,294 रुपये थी। मौजूदा समय में यह आय बढ़कर 2.20 लाख रुपये हो गई है। इस आधार पर उन्होंने 8वें वेतन आयोग से 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।