सूफी खानकाह का ईरानी सुप्रीम लीडर को इमोशनल लेटर, भारत से अच्छे रिश्ते और ये हवाला भी दिया

सूफी खानकाह ने ईरानी सुप्रीम लीडर को इमोशनल लेटर लिखा है। ईरानी एंबेसी के माध्यम से भेजे गए इस पत्र में उन्होंने दिवंगत सुप्रीम लीडर को खिराजे अकीदत पेश की है। लेटर और क्या कहा गया है?

UP News: मौला अली की शहादत के दिन सूफी खानकाह एसोसिएशन ने बुधवार को ईरान के नव निर्वाचित सुप्रीम लीडर अयात उल्लाह सैय्यद मुज्तबा अली हुसैनी खामेनेई को भावुकता से भरा पत्र भेजा है। ईरानी एंबेसी के माध्यम से भेजे गए इस पत्र में उन्होंने दिवंगत सुप्रीम लीडर को खिराजे अकीदत पेश की है। नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद के साथ भारत से अच्छे रिश्तों और सूफियों का हवाला भी दिया है।

सूफियों के सबसे बड़े संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन के कौमी सदर सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने यह पत्र फारसी, और अंग्रेजी भाषा में अलग-अलग भेजा है। सुप्रीम लीडर को कार्यभार संभालने की मुबारकबाद देते हुए दोनों देशों के मध्य सदियों से स्थापित सूफ़ी सांस्कृतिक संबंधों का हवाला भी दिया है।

नव निर्वाचित ईरानी सुप्रीम लीडर से भारतीय हितों के सकारात्मक संरक्षण की आकांक्षा करते हुए लिखा है कि ईरानी रहबर ए इंकलाब आयत उल्लाह सय्यद अली खामनेई की शहादत तमाम आलम ए इंसानियत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान है। इस पर उनकी बारगाह में खिराजे अकीदत (श्रद्धांजलि) पेश करते हैं। मुज्तबा को ईरानी इस्लामी जम्हूरिया का रहबर ए मोअज्जम चुने जाने पर मुबारकबाद देते हैं।