सूफी खानकाह का ईरानी सुप्रीम लीडर को इमोशनल लेटर, भारत से अच्छे रिश्ते और ये हवाला भी दिया
सूफी खानकाह ने ईरानी सुप्रीम लीडर को इमोशनल लेटर लिखा है। ईरानी एंबेसी के माध्यम से भेजे गए इस पत्र में उन्होंने दिवंगत सुप्रीम लीडर को खिराजे अकीदत पेश की है। लेटर और क्या कहा गया है?
UP News: मौला अली की शहादत के दिन सूफी खानकाह एसोसिएशन ने बुधवार को ईरान के नव निर्वाचित सुप्रीम लीडर अयात उल्लाह सैय्यद मुज्तबा अली हुसैनी खामेनेई को भावुकता से भरा पत्र भेजा है। ईरानी एंबेसी के माध्यम से भेजे गए इस पत्र में उन्होंने दिवंगत सुप्रीम लीडर को खिराजे अकीदत पेश की है। नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद के साथ भारत से अच्छे रिश्तों और सूफियों का हवाला भी दिया है।
सूफियों के सबसे बड़े संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन के कौमी सदर सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने यह पत्र फारसी, और अंग्रेजी भाषा में अलग-अलग भेजा है। सुप्रीम लीडर को कार्यभार संभालने की मुबारकबाद देते हुए दोनों देशों के मध्य सदियों से स्थापित सूफ़ी सांस्कृतिक संबंधों का हवाला भी दिया है।
नव निर्वाचित ईरानी सुप्रीम लीडर से भारतीय हितों के सकारात्मक संरक्षण की आकांक्षा करते हुए लिखा है कि ईरानी रहबर ए इंकलाब आयत उल्लाह सय्यद अली खामनेई की शहादत तमाम आलम ए इंसानियत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान है। इस पर उनकी बारगाह में खिराजे अकीदत (श्रद्धांजलि) पेश करते हैं। मुज्तबा को ईरानी इस्लामी जम्हूरिया का रहबर ए मोअज्जम चुने जाने पर मुबारकबाद देते हैं।
उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के सदियों पुराने रिश्तों में सबसे मज़बूत रिश्ता मौला अली से जुड़ा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। इसके अलावा भारतीय सूफी परंपरा का ईरान के साथ सदियों पुराना मज़बूत रिश्ता रहा है, सिलसिला ए चिश्तिया के अज़ीम रूहानी पेशवा हजरत ख़्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी (ख्वाजा ग़रीब नवाज) हों या और दूसरे बुजुर्ग सूफिया इकराम, इन सबका ईरान, ईरानी तहज़ीब, ईरानी भाषा और साहित्य के साथ सदियों से ताल्लुक रहा है। सूफी मजीदी ने आखिर में सदियों पुराने रिश्तों को हवाला देते हुए भारत के साथ मजबूत रिश्तों की उम्मीद जताई है। कहा, हमारे प्यारे वतन भारत के साथ ईरानी संबंधों को और भी अधिक मजबूती मिलेगी।
