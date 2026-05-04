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खनन माफिया की पेशी के दौरान दारोगा पर हमला, पुलिस की पिटाई से विभाग में हड़कंप

May 04, 2026 10:57 pm ISTDeep Pandey हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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यूपी के प्रयागराज में खनन माफिया के पेशी के दौरान दारोगा पर अचानक हमला कर दिया। इस दौरान मारपीट का मामला सामने आया।  इसकी जानकारी होते ही पुलिस के आलाधिकारियों में खलबली मच गई।

खनन माफिया की पेशी के दौरान दारोगा पर हमला, पुलिस की पिटाई से विभाग में हड़कंप

UP News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कचहरी में सोमवार को गिरफ्तार खनन माफिया को पेशी के दौरान दारोगा पर अचानक हमला कर दिया। इस दौरान मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि खनन माफिया के पक्ष में कुछ लोगों ने लामबंद होकर अचानक हमला बोल दिया। इसकी जानकारी होते ही पुलिस के आलाधिकारियों में खलबली मच गई। इसको लेकर देर रात तक कर्नलगंज थाने में पंचायत चलती रही। लेकिन, पुलिस अब तक हमलावरों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं कर सकी।

प्रयागराज में बहरिया थाने की पुलिस ने सोमवार को अवैध बालू और मिट्टी खनन का आरोपी मोहम्मद कासिम मलिक निवासी हसनपुर को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, मोहम्मद कासिम अपने साथियों के साथ मिलकर जुगनीडीह स्थित तालाब से अवैध तरीके से मिट्टी और बालू की खनन करवा रहा था। गिरफ्तार करने के बाद बहरिया थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मोहम्मद कासिम को लेकर जिला कचहरी पहुंची थी। आरोप है कि मोहम्मद कासिम के पक्ष में लामबंद एक दर्जन से अधिक लोगों ने कहासुनी के बीच पुलिस टीम पर हमला बोल दिया।

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एसीपी फूलपुर पूरे मामले की जांच कर रहे

एसएसआई अमित कुमार सिंह के साथ मारपीट तक की गई। कचहरी में अचानक पुलिस पर हमले की सूचना मिलते ही आलाधिकारियों में भी खलबली मच गई। एसीपी फूलपुर विवेक यादव मयफोर्स पहुंच गए। उधर, डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने पूछे जाने पर बताया कि एसएसआई के साथ हल्की नोकझोंक होने की सूचना मिली थी। एसीपी फूलपुर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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