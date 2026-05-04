खनन माफिया की पेशी के दौरान दारोगा पर हमला, पुलिस की पिटाई से विभाग में हड़कंप
यूपी के प्रयागराज में खनन माफिया के पेशी के दौरान दारोगा पर अचानक हमला कर दिया। इस दौरान मारपीट का मामला सामने आया। इसकी जानकारी होते ही पुलिस के आलाधिकारियों में खलबली मच गई।
UP News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कचहरी में सोमवार को गिरफ्तार खनन माफिया को पेशी के दौरान दारोगा पर अचानक हमला कर दिया। इस दौरान मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि खनन माफिया के पक्ष में कुछ लोगों ने लामबंद होकर अचानक हमला बोल दिया। इसकी जानकारी होते ही पुलिस के आलाधिकारियों में खलबली मच गई। इसको लेकर देर रात तक कर्नलगंज थाने में पंचायत चलती रही। लेकिन, पुलिस अब तक हमलावरों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं कर सकी।
प्रयागराज में बहरिया थाने की पुलिस ने सोमवार को अवैध बालू और मिट्टी खनन का आरोपी मोहम्मद कासिम मलिक निवासी हसनपुर को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, मोहम्मद कासिम अपने साथियों के साथ मिलकर जुगनीडीह स्थित तालाब से अवैध तरीके से मिट्टी और बालू की खनन करवा रहा था। गिरफ्तार करने के बाद बहरिया थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मोहम्मद कासिम को लेकर जिला कचहरी पहुंची थी। आरोप है कि मोहम्मद कासिम के पक्ष में लामबंद एक दर्जन से अधिक लोगों ने कहासुनी के बीच पुलिस टीम पर हमला बोल दिया।
एसीपी फूलपुर पूरे मामले की जांच कर रहे
एसएसआई अमित कुमार सिंह के साथ मारपीट तक की गई। कचहरी में अचानक पुलिस पर हमले की सूचना मिलते ही आलाधिकारियों में भी खलबली मच गई। एसीपी फूलपुर विवेक यादव मयफोर्स पहुंच गए। उधर, डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने पूछे जाने पर बताया कि एसएसआई के साथ हल्की नोकझोंक होने की सूचना मिली थी। एसीपी फूलपुर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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