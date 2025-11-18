Hindustan Hindi News
अचानक जयमाल स्टेज पर चढ़ी लड़की और हो गया कांड, दूल्हा हक्का-बक्का; दुल्हन रह गई सन्न

संक्षेप: शादी समारोह चल रहा था। सभी लोग नाच रहे थे और कुछ भोज का आनंद ले रहे थे। दूल्हा और दुल्हन जयमाल की रस्म के लिए स्टेज पर पहुंचे। गुजरात की एक लड़की अचानक स्टेज पर पहुंची और अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसकी इसी शख्स से उसकी कोर्ट मैरिज हो चुकी है।

Tue, 18 Nov 2025 01:25 PMAjay Singh संवाददाता, बस्ती
यूपी के बस्ती के एक गांव में शादी समारोह के दौरान कांड हो गया। शादी का पता लगने पर गुजरात से आई एक लड़की अचानक जयमाल स्टेज पर चढ़ गई। लड़की ने दूल्हे को अपना पति बताया शादी रोकने की मांग करने लगी। लड़की के हंगामे से दूल्हा हक्का-बक्का और दुल्हन सन्न रह गई। वह शादी न होने देने पर अड़ गई। इसी बीच लड़की ने अधिकारियों को फोन कर उनसे भी यही शिकायत की। अधिकारियों ने मौके पर पुलिस भेज दी। शादी में पहुंची पुलिस ने लड़की को शांत कराया। इसके बाद जैसे-तैसे शादी की रस्में पूरी कराई गईं। शादी तो हो गई लेकिन लड़की ने कहा है कि वह धोखा देने वाले को छोड़ेगी नहीं। कानून साथ देगा और वह इस मामले में इंसाफ हासिल करके रहेगी।

यह घटना सोमवार की रात बस्ती के पैकोलिया थानाक्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह चल रहा था। सभी लोग नाच रहे थे और कुछ भोज का आनंद ले रहे थे। दूल्हा और दुल्हन जयमाल की रस्म के लिए स्टेज पर पहुंचे। इसी बीच गुजरात की एक लड़की स्टेज पर पहुंची और दूल्हे को अपना पति बताते हुए उस पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। लड़की ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसकी इसी शख्स से तीन साल पहले गुजरात में कोर्ट मैरिज हो चुकी है। यह शख्स उसका पति है। जब तक न्यायालय तलाक नहीं देता तब तक दूसरी शादी करना अपराध है। लड़की ने शादी रुकवाने की मांग की लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। उसने बहुत हंगामा मचाया इसके बावजूद विवाह समारोह चलता रहा।

इसके बाद लड़की ने उच्चाधिकारियों को फोन कर अपनी शिकायत की। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक पैकोलिया कृष्ण कुमार शाहू मयफोर्स मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी। इसके बाद दोनों पक्षों को शांत कराया। महिला का कहना था कि वह न्याय की लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है और इसीलिए यहां तक आई है। उसने कहा कि वह उच्चाधिकारियों से मिलेगी और अदालत भी जाएगी। जब तक कानून उसका साथ देगा, वह लड़ती रहेगी। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक पैकोलिया कृष्ण कुमार शाहू ने बताया कि शादी समारोह में हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। उन्होंने कहा कि मामला पारिवारिक न्यायालय से जुड़ा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम की गई।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
