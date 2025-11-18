अचानक जयमाल स्टेज पर चढ़ी लड़की और हो गया कांड, दूल्हा हक्का-बक्का; दुल्हन रह गई सन्न

संक्षेप: शादी समारोह चल रहा था। सभी लोग नाच रहे थे और कुछ भोज का आनंद ले रहे थे। दूल्हा और दुल्हन जयमाल की रस्म के लिए स्टेज पर पहुंचे। गुजरात की एक लड़की अचानक स्टेज पर पहुंची और अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसकी इसी शख्स से उसकी कोर्ट मैरिज हो चुकी है।

यूपी के बस्ती के एक गांव में शादी समारोह के दौरान कांड हो गया। शादी का पता लगने पर गुजरात से आई एक लड़की अचानक जयमाल स्टेज पर चढ़ गई। लड़की ने दूल्हे को अपना पति बताया शादी रोकने की मांग करने लगी। लड़की के हंगामे से दूल्हा हक्का-बक्का और दुल्हन सन्न रह गई। वह शादी न होने देने पर अड़ गई। इसी बीच लड़की ने अधिकारियों को फोन कर उनसे भी यही शिकायत की। अधिकारियों ने मौके पर पुलिस भेज दी। शादी में पहुंची पुलिस ने लड़की को शांत कराया। इसके बाद जैसे-तैसे शादी की रस्में पूरी कराई गईं। शादी तो हो गई लेकिन लड़की ने कहा है कि वह धोखा देने वाले को छोड़ेगी नहीं। कानून साथ देगा और वह इस मामले में इंसाफ हासिल करके रहेगी।

यह घटना सोमवार की रात बस्ती के पैकोलिया थानाक्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह चल रहा था। सभी लोग नाच रहे थे और कुछ भोज का आनंद ले रहे थे। दूल्हा और दुल्हन जयमाल की रस्म के लिए स्टेज पर पहुंचे। इसी बीच गुजरात की एक लड़की स्टेज पर पहुंची और दूल्हे को अपना पति बताते हुए उस पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। लड़की ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसकी इसी शख्स से तीन साल पहले गुजरात में कोर्ट मैरिज हो चुकी है। यह शख्स उसका पति है। जब तक न्यायालय तलाक नहीं देता तब तक दूसरी शादी करना अपराध है। लड़की ने शादी रुकवाने की मांग की लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। उसने बहुत हंगामा मचाया इसके बावजूद विवाह समारोह चलता रहा।