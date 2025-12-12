अचानक आने लगीं उल्टियां, सांस लेने में तकलीफ; खाना खाते ही 8 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी

संक्षेप: गुरुवार रात करीब नौ बजे छात्राओं ने खाना खाया। खाना खाने के बाद छात्राएं अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद ही छात्राओं की तबियत बिगड़ने लगी। छात्राओं ने पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत वार्डेन से की। एक के बाद 8 छात्राओं की तबियत बिगड़ने की सूचना से विद्यालय में हड़कंप मच गया।

यूपी के सीतापुर में गुरुवार की रात अचानक आठ छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। ये सभी छात्राएं सीतापुर के रेउसा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (केजीबीवी) की हैं। खाना खाने के तुरंत बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। छात्राओं को उल्टियां और सांस लेने में परेशानी होने लगी। छात्राओं की हालत देख अफरा-तफरी मच गई। छात्राओं का जिला अस्पलताल में इलाज चल रहा है। वहीं, जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सीडीओ की अघ्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। कमेटी 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

मिली जानकारी के अनुसार रेउसा के केजीबीवी आवासीय विद्यालय में गुरुवार रात करीब नौ बजे छात्राओं ने खाना खाया। खाना खाने के बाद छात्राएं अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद ही छात्राओं की तबियत बिगड़ने लगी। छात्राओं ने पेट दर्द व चक्कर आने की शिकायत वार्डेन से की। एक के बाद आठ छात्राओं की तबियत बिगड़ने की सूचना से विद्यालय में हड़कंप मच गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते सुहानी, शालिनी, एंजिका, जगुनी, पल्लवी, ज्योति, अंशिका व अंकिता को उल्टियां होने लगी और सांस फूलने लगी। आनन-फानन में छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेउसा ले जाया गया। जहां करीब दो घंटे तक उपचार चलने के बाद कोई आराम नहीं मिलने पर छात्राओं को जिला अस्पजाल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में छात्राओं का इलाज चल रहा है।