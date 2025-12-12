Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP Newssudden vomiting and shortness of breath 8 female student s health deteriorated after eating food
अचानक आने लगीं उल्टियां, सांस लेने में तकलीफ; खाना खाते ही 8 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी

अचानक आने लगीं उल्टियां, सांस लेने में तकलीफ; खाना खाते ही 8 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी

संक्षेप:

गुरुवार रात करीब नौ बजे छात्राओं ने खाना खाया। खाना खाने के बाद छात्राएं अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद ही छात्राओं की तबियत बिगड़ने लगी। छात्राओं ने पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत वार्डेन से की। एक के बाद 8 छात्राओं की तबियत बिगड़ने की सूचना से विद्यालय में हड़कंप मच गया।

Dec 12, 2025 12:45 pm ISTAjay Singh संवाददाता, सीतापुर
share

यूपी के सीतापुर में गुरुवार की रात अचानक आठ छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। ये सभी छात्राएं सीतापुर के रेउसा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (केजीबीवी) की हैं। खाना खाने के तुरंत बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। छात्राओं को उल्टियां और सांस लेने में परेशानी होने लगी। छात्राओं की हालत देख अफरा-तफरी मच गई। छात्राओं का जिला अस्पलताल में इलाज चल रहा है। वहीं, जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सीडीओ की अघ्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। कमेटी 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिली जानकारी के अनुसार रेउसा के केजीबीवी आवासीय विद्यालय में गुरुवार रात करीब नौ बजे छात्राओं ने खाना खाया। खाना खाने के बाद छात्राएं अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद ही छात्राओं की तबियत बिगड़ने लगी। छात्राओं ने पेट दर्द व चक्कर आने की शिकायत वार्डेन से की। एक के बाद आठ छात्राओं की तबियत बिगड़ने की सूचना से विद्यालय में हड़कंप मच गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते सुहानी, शालिनी, एंजिका, जगुनी, पल्लवी, ज्योति, अंशिका व अंकिता को उल्टियां होने लगी और सांस फूलने लगी। आनन-फानन में छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेउसा ले जाया गया। जहां करीब दो घंटे तक उपचार चलने के बाद कोई आराम नहीं मिलने पर छात्राओं को जिला अस्पजाल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में छात्राओं का इलाज चल रहा है।

डीएम ने बिठाई जांच

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आठ छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ने के मामले को जिला प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है। डीएम ने इस मामले पर तत्काल जांच बिठा दी है। डीएम ने सीतापुर के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी बनाई है जो पूरी मामले की तुरंत जांच कर 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी। मामले की जांच रिपोर्ट में यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसे संकेत जिला प्रशासन ने दिए हैं।

read moreये भी पढ़ें:
BJP के लिए SIR की कौन सी बात बनी चुनौती? नए सिरे से ऐक्टिव हुई पार्टी
UP में 2.93 करोड़ वोटर ढूंढ़ने के लिए चलेगा अभियान, SIR लास्ट डेट बढ़ने के आसार
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |