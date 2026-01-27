होटल में अचानक मची भगदड़, कमरों के दरवाजे खुले तो दंग रह गई पुलिस; मिले 7 जोड़े

संक्षेप: पुलिस के आला अधिकारियों को होटल में अनैतिक कार्य होने की सूचना मिली। जिसके बाद सीओ के नेतृत्व में महिला थानाध्यक्ष समेत कई थानों की पुलिस दोपहर को अचानक छापेमारी की। टीम के अचानक होटल पर पहुंचते ही भगदड़ मच गई। पुलिस ने एक-एक कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान सात कमरे से सात जोड़े पकड़े गए।

यूपी के देवरिया जिले के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर स्थित एक होटल में अनैतिक कार्य होने की सूचना पर मंगलवार की दोपहर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस के पहुंचते ही वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान विभिन्न कमरों से सात जोड़े पकड़े गए। कुछ कमरों से संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की गई। इसके बाद होटल को पुलिस ने सील कर दिया। वहीं होटल के रजिस्टर समेत अन्य सामान भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। देर रात महिला थाने पहुंच एएसपी आनंद कुमार पांडेय ने भी जानकारी ली।

बैतालपुर उपनगर में यह होटल है। पुलिस के आला अधिकारियों को होटल में अनैतिक कार्य होने की सूचना मिली। जिसके बाद सीओ रुद्रपुर हरिराम यादव के नेतृत्व में महिला थानाध्यक्ष समेत कई थानों की पुलिस दोपहर को अचानक छापेमारी की। टीम के अचानक होटल पर पहुंचते ही भगदड़ मच गई। पुलिस ने एक-एक कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान सात कमरे से सात जोड़े पकड़े गए। पुलिस सूत्रों की मानें तो कुछ संदिग्ध स्थिति में थे। कमरे और आसपास की तलाशी में कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। पकड़े गए युवकों में सलेमपुर के दो, गौरीबाजार थाना क्षेत्र का एक युवक, बहराइच के मोतीपुर निवासी एक, दिल्ली निवासी एक युवक समेत कुल सात युवक शामिल हैं। वहीं लड़कियों में गौरीबाजार थाना क्षेत्र की दो, तरकुलवा, बरहज, रुद्रपुर, सलेमपुर व गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाना क्षेत्र की एक-एक शामिल हैं।

1500 में दो से तीन घंटे के लिए होती थी होटल के एक कमरे की बुकिंग गोरखपुर-देवरिया रोड पर बैतालपुर में स्थित होटल में 1500 रुपये में दो से तीन घंटे की कमरे की बुकिंग होती थी। यह राज कोई और नहीं, बल्कि होटल में पकड़े गए जोड़ों ने पुलिस के सामने उगला है। होटल के बाहर फेंकी गई आपत्तिजनक वस्तुएं भी कुछ और इशारा कर रही हैं। होटल में कार्रवाई के बाद तरह-तरह की बातें होती रहीं।

बैतालपुर में सड़क के किनारे ही शिवांस होटल है। होटल में अनैतिक कार्य की सूचना तो पुलिस को पहले से ही मिलती रही है। लेकिन सटीक मुखबिरी न होने के चलते पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। पुलिस के आला अधिकारियों को मुखबिर ने सूचना दिया और फिर सादेवर्दी में पुलिसकर्मियों को भेज कर वाच किया गया। पूरी तरह से पुष्टि होने के बाद पुलिस की गाड़ियां मौके के लिए निकल पड़ी। अचानक चारो तरफ से पुलिस कर्मियों ने होटल को घेर लिया। फिर एक-एक कमरे की तलाशी ली गई। पुलिस सूत्रों की माने तो पूछताछ में कुछ युवकों ने 1500 रुपये में दो से तीन घंटे के लिए होटल के एक कमरे की बुकिंग हुई थी। इसके अलावा पूछताछ में युवकों ने कुछ और भी राज बताया है।

आनलाइन बुकिंग की बात आई सामने होटल के कमरे की बुकिंग आनलाइन भी होती रही है। यह बात मैनेजर ने बताई है। पुलिस को पूछताछ में युवकों ने बताया कि जो लड़कियां उनके साथ पकड़ी गई, वह उनकी दोस्त हैं, अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि बहराइच, दिल्ली समेत विभिन्न युवकों की दोस्त देवरिया की युवतियां कैसे हैं? फिलहाल देर रात तक पुलिस पूछताछ कर रही थी।

महिला थाने पर लड़कियों के परिजन रहे जमे लड़कियों के पकड़े जाने के बाद परिजनों को भी इसकी भनक लग गई। परिजन देर शाम तक महिला थाने पर जमे रहे। उनसे मिलने की बात पुलिस कर्मियों से कह रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी जांच प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही मिलने देने की अनुमति होने की बात कह रहे थे।

....गलती हो गई, साहब मुझे छोड़ दीजिए पुलिस कर्मियों की माने तो जब छापेमारी के दौरान कुछ युगल पकड़े गए तो एक जोड़े तो पुलिस कर्मियों के पैर ही पकड़ लिया। उनका कहना था कि साहब छोड़ दीजिए, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आगे से इस तरह की कभी गलती नहीं होगी। प्लीज साहब छोड़ दीजिए। जब कमरे से बाहर निकलने लगे तो मुंह ढंक कर भागने लगे।

पुलिस ने लोगों को खदेड़ा पुलिस की कार्रवाई के चलते गोरखपुर रोड पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद सीओ हरिराम यादव खुद ही डंडा उठा लिए और पुलिस कर्मियों के साथ लोगों को खदेड़ कर वहां से हटाया। जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका।