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अलीगढ़-दिल्ली EMU ट्रेन में अचानक धुआं उठने से हड़कंप, दहशत में आ गए यात्री; कई नीचे उतरे

Ajay Singh संवाददाता, अलीगढ़
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ईएमयू पैसेंजर ट्रेन अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुई ही थी कि सीमा फाटक के पास कंप्रेसर में अचानक तेज आवाज हुई और कोच के पास धुआं उठने लगा। धुआं देखकर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग एहतियातन ट्रेन से नीचे उतर आए।

अलीगढ़-दिल्ली EMU ट्रेन में अचानक धुआं उठने से हड़कंप, दहशत में आ गए यात्री; कई नीचे उतरे

Railway News : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से शनिवार की सुबह 8:45 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई ईएमयू पैसेंजर ट्रेन में अचानक धुआं उठने लगा। धुआं देख यात्रियों में दहशत फैल गई। कई यात्री आनन-फानन में ट्रेन से उतर गए। हालांकि ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ और रेलवे की टेक्निकल टीम की तत्परता के चलते कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। तकनीकी टीम ने ईएमयू ट्रेन में आई इस खराबी को ठीक कर दिया। इसके बाद ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना कर दी गई।

मिली जानकारी के अनुसार ईएमयू पैसेंजर ट्रेन अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से दिल्ली के रवाना हुई ही थी कि कुछ ही मिनट बाद तकनीकी खराबी आ गई। ट्रेन जब सुबह 8:51 बजे सीमा फाटक के पास पहुंची, तभी कंप्रेसर में अचानक तेज आवाज हुई और कोच के पास धुआं उठने लगा। धुआं देखकर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग एहतियातन ट्रेन से नीचे उतर आए। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए ट्रेन चालक ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी और रेलवे अधिकारियों को सूचना दी।

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मौके पर स्टेशन अधीक्षक, तकनीकी कर्मचारियों, आरपीएफ और जीआरपी की टीम पहुंची। जांच के दौरान खराब मोटर को आइसोलेट कर कंप्रेसर की खराबी दूर की गई। तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन करीब 10 मिनट तक प्रभावित रही। मरम्मत और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ट्रेन को सुबह 9:07 बजे दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी यात्री सुरक्षित हैं। रेलवे ने इसे कंप्रेसर में आई तकनीकी खराबी का मामला बताया है।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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