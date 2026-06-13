अलीगढ़-दिल्ली EMU ट्रेन में अचानक धुआं उठने से हड़कंप, दहशत में आ गए यात्री; कई नीचे उतरे

ईएमयू पैसेंजर ट्रेन अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुई ही थी कि सीमा फाटक के पास कंप्रेसर में अचानक तेज आवाज हुई और कोच के पास धुआं उठने लगा। धुआं देखकर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग एहतियातन ट्रेन से नीचे उतर आए।

Railway News : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से शनिवार की सुबह 8:45 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई ईएमयू पैसेंजर ट्रेन में अचानक धुआं उठने लगा। धुआं देख यात्रियों में दहशत फैल गई। कई यात्री आनन-फानन में ट्रेन से उतर गए। हालांकि ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ और रेलवे की टेक्निकल टीम की तत्परता के चलते कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। तकनीकी टीम ने ईएमयू ट्रेन में आई इस खराबी को ठीक कर दिया। इसके बाद ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना कर दी गई।

मिली जानकारी के अनुसार ईएमयू पैसेंजर ट्रेन अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से दिल्ली के रवाना हुई ही थी कि कुछ ही मिनट बाद तकनीकी खराबी आ गई। ट्रेन जब सुबह 8:51 बजे सीमा फाटक के पास पहुंची, तभी कंप्रेसर में अचानक तेज आवाज हुई और कोच के पास धुआं उठने लगा। धुआं देखकर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग एहतियातन ट्रेन से नीचे उतर आए। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए ट्रेन चालक ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी और रेलवे अधिकारियों को सूचना दी।