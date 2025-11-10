सड़क पर अचानक होने लगी नोटों की बारिश, मच गई लूट; थार पर चढ़े 4 बारातियों पर केस

संक्षेप: बुलंदशहर में पहासू की सड़कों पर राहगीर जमकर रुपए लूटते हुए नजर आए। घटना रविवार की रात की है। मिली जानकारी के अनुसार ये युवक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। बारात चढ़त के दौरान सड़क पर हूटर बजाते हुए उन्होंने अचानक से नोट उड़ाने शुरू कर दिए।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क पर अचानक नोटों की बारिश होने लगी। उस समय सड़क पर जा रहे राहगीरों के बीच रुपये लूटने की होड़ मच गई। ऐसा लग रहा कि मानो आसमान से नोट बरस रहे हों। लोगों ने बरसते नोटों के स्रोत की तरफ देखा तो थार की छत पर चढ़े शादी में आए कुछ रईसजादे नोट बरसाते दिखे। इन रईसजादों की इस हरकत के चलते शिकारपुर रोड पर जाम के हालात बन गए। पहासू की सड़कों पर जाम के बीच रुपये लूटने की होड़ दिखाई पड़ी।

बुलंदशहर में पहासू की सड़कों पर राहगीर जमकर रुपए लूटते हुए नजर आए। घटना रविवार की रात की है। मिली जानकारी के अनुसार ये युवक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। बारात चढ़त के दौरान अलीगढ़ अड्डे पर सड़क पर हूटर बजाते हुए उन्होंने अचानक से नोट उड़ाने शुरू कर दिए। सड़क से गुजर रहे लोगों ने नोट उड़ते देखे तो अपनी मंजिल भूलकर नोट लूटने में लग गए। अचानक मची इस अफरातफरी से चार पहिया और दो पहिया वाहनों पर सवार लोगों को काफी परेशानी हुई। लोग जाम में फंस गए और बड़ी देर तक नोटों की बारिश करते युवकों और रुपये लूटते लोगों को देखते रहे। कई लोग अपने वाहन रोककर उनसे उतर भी गए और नोट लूटने में जुट गए।